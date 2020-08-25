Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?