    Energy Label Europe E Енергиен етикет
    За повече информация изтеглете Енергиен етикет (PDF 75.0KB)

    LED 4K Ambilight TV

    50PUS8009/12

    4K Ambilight TV

    Потопете се във всичко това с този богат на функции телевизор Ambilight! Получавате страхотна картина, реалистичен Dolby Atmos звук и плавна игра. Каквото и да гледате или играете, Ambilight повишава вълнението – за телевизионна вечер като никоя друга.

    Наличен в:

    LED 4K Ambilight TV

    4K Ambilight TV

    Телевизор Ambilight на страхотна цена

    • Телевизор AMBILIGHT 126 cm (50")
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Интелигентна платформа Titan OS
    • Звук от Dolby Atmos
    Потопете се в това, което обичате. Ambilight TV.

    Потопете се в това, което обичате. Ambilight TV.

    Телевизорите Ambilight са единствените телевизори с LED светлини зад екрана, които реагират на това, което гледате, потапяйки ви в ореол от цветна светлина. Той променя всичко: вашият телевизор изглежда по-голям и ще бъдете по-увлечени в любимите си спортни събития, филми, музика и игри.

    Живописни цветове с ярка, изключително ясна картина.

    Живописни цветове с ярка, изключително ясна картина.

    Наслаждавайте се на всичко, което гледате, с този ярък 4K (UHD) LED Ambilight телевизор. Видеопроцесорът Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизира качеството на картината, за да осигури изключително ясни изображения, наситени цветове и плавно движение. Получавате възможно най-доброто изживяване при гледане всеки път.

    Намерете го лесно. TITAN OS.

    Намерете го лесно. TITAN OS.

    С нашата нова телевизионна смартплатформа TITAN OS ще намерите бързо и лесно това, което обичате. Наслаждавате се на сериал? Можете да продължите да гледате направо от началния екран. Ако търсите нещо ново, можете да прегледате категориите, като екшън или драма, и да виждате предложения от най-добрите услуги за поточно предаване – всичко това на едно място.

    Dolby Atmos за кинематографичен звук.

    Dolby Atmos за кинематографичен звук.

    Dolby Atmos ви въвлича по-дълбоко, като разполага звукови ефекти в пространството около и над вас. Независимо дали става въпрос за космически кораби, летящи отгоре, или тихи стъпки, които се прокрадват отзад, ще се почувствате сякаш сте точно в центъра на действието.

    Готов за гейминг. VRR и кратко закъснение при въвеждане на всяка конзола.

    Готов за гейминг. VRR и кратко закъснение при въвеждане на всяка конзола.

    HDMI VRR ви позволява да извлечете максимума от конзолата си с бърз геймплей и плавна графика. Настройката за кратко закъснение при въвеждане се активира автоматично, когато включите конзолата си. Режимът за игра на Ambilight прави тръпката по-голяма.

    Свързва се безпроблемно с домашни смарт мрежи.

    Свързва се безпроблемно с домашни смарт мрежи.

    Безпроблемната съвместимост с Matter и Control4 означава, че можете лесно да интегрирате този 4K телевизор Ambilight във вашата съществуваща домашна смарт мрежа.

    Дистанционно управление с рециклирана пластмаса. Отговорно опаковане.

    Този телевизор Ambilight има елегантна и миинималистична визия и можете да използвате Ambilight за моментална промяна на осветлението за настроение, когато не гледате. Дистанционното управление за телевизора е изработено от рециклирана пластмаса, нашата опаковка е изработена от рециклиран картон, сертифициран от FSC, а брошурите са отпечатани на рециклирана хартия.

    Тънък телевизор с елегантен и атрактивен дизайн.

    Тънък телевизор с елегантен и атрактивен дизайн.

    Съвместим с Matter и Control4.

    Съвместим с Matter и Control4.

    Технически данни

    • Ambilight

      Функции на Ambilight
      • Адаптиране към цвета на стената
      • Светлина тип "фоайе"
      • Музика с Ambilight
      • AmbiSleep
      • Sunrise Alarm
      • FTI анимация Ambilight
      Версия на Ambilight
      3-странен

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      50  инч
      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      126  см
      Дисплей
      4K Ultra HD LED
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160
      Блок за обработка на картината
      Pixel Precise Ultra HD

    • Входна разделителна способност на дисплея

      Разделителна способност – Скорост на обновяване
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 576p – 50 Hz
      • 720p-50 Hz,60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
      • 2560 х 1440 – 60Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Цифров телевизор
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Телевизионен справочник на програмите*
      Електронен справочник на програмите за 8 дни
      Индикатор за силата на сигнала
      Да
      Телетекст
      1000 страници Hypertext
      HEVC поддръжка
      Да

    • Smart TV

      Приложения от Smart TV*
      • Netflix
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • TITAN канал
      • Приложение NFT*
      • Приложение STB Controller
      ОС
      Операционна система TITAN
      Размер на паметта (флаш)*
      8 GB

    • Функции на Smart TV

      Взаимодействие с потребителя
      Дублиране на екрана
      Интерактивна телевизия
      HbbTV
      Гласов асистент*
      Вграден Amazon Alexa
      Изживяване тип „интелигентен дом“
      • Работи с Amazon Alexa
      • Работи с Google Assistant
      • MATTER
      • Amazon Alexa built-in

    • Мултимедийни приложения

      Формати за възпроизвеждане на видеоклипове
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Формати за възпроизвеждане на музика
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Поддържани формати на субтитрите
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Формати за възпроизвеждане на изображения
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Звук

      Изходна мощност (RMS)
      20 W
      Конфигурация на високоговорител
      2 x 10 W широколентов високоговорител
      Кодек
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Подобрение на звука
      • Подобрение на басите от Dolby
      • Ясен диалог
      • Звук от изкуствен интелект
      • A.I. EQ
      • Изравнител на нивото на звука от Dolby
      • Нощен режим
      • Персонализиране на звука

    • Свързаност

      Брой HDMI връзки
      3
      HDMI функции
      • 4K
      • Канал за връщане на аудио
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Преход на дистанционното управление
      • Управление на системния звук
      • Готовност на системата
      • Изпълнение с едно докосване
      Брой USB портове
      2
      Безжична връзка
      Wi-Fi 802.11n, 2x2, единична лента
      HDCP 2,3
      Да на всички HDMI
      HDMI ARC
      Да, на HDMI1
      HDMI 2.1 функции
      • eARC на HDMI 1
      • Поддържа eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC за Philips TV/SB
      • Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора

    • Поддържани HDMI видео функции

      Игри
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Съвместим с HDR10+

    • Енергиен етикет на ЕС

      EPREL регистрационни номера
      1960010
      Енергиен клас за SDR
      E
      Потребление на енергия във включен режим за SDR
      45 kWh/1000 h  Kwh/1000 ч
      Енергиен клас за HDR
      G
      Потребление на енергия във включен режим за HDR
      78 kWh/1000 h  Kwh/1000 ч
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Режим на готовност в мрежа
      2,0  W
      Използвана технология с панели
      LED LCD

    • Захранване

      Мрежово захранване
      Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
      Мощност на потребление в режим на готовност
      по-малко от 0,5 W
      Функции за пестене на електроенергия
      • Автоматичен таймер за изключване
      • Изключване на образа (за радио)
      • ЕКО режим
      • Светлинен сензор

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Дистанционно управление
      • 2 бр. батерии тип AAA
      • Настолна стойка
      • Захранващ кабел
      • Кратко ръководство за употреба
      • Брошура за правни въпроси и безопасност

    • Дизайн

      Цветове на телевизора
      Козметичен панел в матовочерно
      Дизайн на стойка
      Черни крачета

    • Размери

      Разстояние между 2 стойки
      810  мм
      Може да се монтира на конзола за стена
      200 x 100 мм
      Телевизор без стойка (Ш x В х Д)
      1111 x 649 x 88 mm
      Телевизор със стойка (Ш x В х Д)
      1111 x 674 x 255 mm
      Картонена опаковка (Ш x В x Д)
      1240 x 785 x 150 mm
      Тегло на телевизора без стойка
      8,2 kg
      Тегло на телевизора със стойка
      8,4 kg
      Тегло с опаковката
      10,0 kg

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    • Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
    • Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
    • Наличността на приложението Smart TV се различава от модела на телевизора и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv
    • Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
    • Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
    • Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
    • Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
    • Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
    • Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
    • Услугата на приложението HBO Max ще бъде достъпна до август 2024 г.
    • Matter/Control4: тази функция ще стане достъпна през 2024 г. чрез софтуерна актуализация.

    Открийте

