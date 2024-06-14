Потопете се във всичко това с този богат на функции телевизор Ambilight! Получавате страхотна картина, реалистичен Dolby Atmos звук и плавна игра. Каквото и да гледате или играете, Ambilight повишава вълнението – за телевизионна вечер като никоя друга.
Телевизорите Ambilight са единствените телевизори с LED светлини зад екрана, които реагират на това, което гледате, потапяйки ви в ореол от цветна светлина. Той променя всичко: вашият телевизор изглежда по-голям и ще бъдете по-увлечени в любимите си спортни събития, филми, музика и игри.
Живописни цветове с ярка, изключително ясна картина.
Наслаждавайте се на всичко, което гледате, с този ярък 4K (UHD) LED Ambilight телевизор. Видеопроцесорът Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизира качеството на картината, за да осигури изключително ясни изображения, наситени цветове и плавно движение. Получавате възможно най-доброто изживяване при гледане всеки път.
Намерете го лесно. TITAN OS.
С нашата нова телевизионна смартплатформа TITAN OS ще намерите бързо и лесно това, което обичате. Наслаждавате се на сериал? Можете да продължите да гледате направо от началния екран. Ако търсите нещо ново, можете да прегледате категориите, като екшън или драма, и да виждате предложения от най-добрите услуги за поточно предаване – всичко това на едно място.
Dolby Atmos за кинематографичен звук.
Dolby Atmos ви въвлича по-дълбоко, като разполага звукови ефекти в пространството около и над вас. Независимо дали става въпрос за космически кораби, летящи отгоре, или тихи стъпки, които се прокрадват отзад, ще се почувствате сякаш сте точно в центъра на действието.
Готов за гейминг. VRR и кратко закъснение при въвеждане на всяка конзола.
HDMI VRR ви позволява да извлечете максимума от конзолата си с бърз геймплей и плавна графика. Настройката за кратко закъснение при въвеждане се активира автоматично, когато включите конзолата си. Режимът за игра на Ambilight прави тръпката по-голяма.
Свързва се безпроблемно с домашни смарт мрежи.
Безпроблемната съвместимост с Matter и Control4 означава, че можете лесно да интегрирате този 4K телевизор Ambilight във вашата съществуваща домашна смарт мрежа.
Дистанционно управление с рециклирана пластмаса. Отговорно опаковане.
Този телевизор Ambilight има елегантна и миинималистична визия и можете да използвате Ambilight за моментална промяна на осветлението за настроение, когато не гледате. Дистанционното управление за телевизора е изработено от рециклирана пластмаса, нашата опаковка е изработена от рециклиран картон, сертифициран от FSC, а брошурите са отпечатани на рециклирана хартия.
