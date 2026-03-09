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Електрически четки за зъби
Персонализирана грижа за вашето орално здраве
4.5

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900

Персонализирана грижа за оралното ви здраве

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Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят

20 пъти по-голяма ефективност1, нежност към венците
Персонализирана грижа за вашето орално здраве

Изпробвайте най-усъвършенстваната ни електрическа четка за зъби: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 с технология SenseIQ. Тя подобрява доказаната ни звукова технология с интелигентност, сензори и адаптиране, за да предостави персонализирана грижа за устната кухина.

Наличен в
Акумулаторна четка за зъби
Акумулаторна четка за зъби
Акумулаторна четка за зъби

20 пъти по-ефективна върху плака*, нежна върху венците

Всеки почиства по различен начин, затова проектирахме тази глава с косъмчета под различен ъгъл, за да може премахването на плаката да е в правилна посока, независимо от техниката ви. Нашата глава за четка „всичко в едно“ A3 осигурява най-доброто ни почистване и отстранява до 20 пъти повече плака, поддържа 15 пъ...

Нашето най-добро отстраняване на плака
Технология SenseIQ

Технологията SenseIQ за вашето персонализирано изживяване

Технологията SenseIQ помага да балансирате стила на четкане и отчита натиска, движението и обхвата до 100 пъти в секунда, докато четкате. Ако упражнявате прекалено силен натиск, четката за зъби ще се намеси и автоматично ще регулира нивото на интензивност, като помага да защитите зъбите и венците си.

Действие на течността на Sonicare

Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 62 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.

Действие на течността на Sonicare
Помогнете с предпазването на венците си с нашия сензор за натиск

Помогнете с предпазването на венците си с нашия сензор за натиск

Тази електрическа четка за зъби Sonicare има светлинен пръстен в основата си, който нежно ви уведомява, ако прекалявате с натиска. Просто намалете натиска, когато светне, за да предпазите венците си.

Изберете идеалното почистване за вас

Изберете идеалното почистване за вас

Усъвършенствайте рутинните си грижи за устната кухина с 15 настройки за четкане. Независимо дали търсите дълбоко почистване, или специфичен фокус, можете да го постигнете с тази електрическа четка за зъби. Изберете един от петте режима – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean и Sensitive – и настройте една от трите степени на интензивност за персонализирано почистване. Просто отворете приложението, изберете предпочитанията си и оставете четката за зъби да свърши останалото.

Персонализирани инструкции и обратна връзка в реално време

Персонализирани инструкции и обратна връзка в реално време

Постигнете целите си, свързани с устната кухина, с помощта на четката за зъби и приложението Sonicare. Двете се свързват безпроблемно, за да осигурят инструктиране в реално време, персонализирани напътствия и съобразена с нуждите ви информация, за да подобрите рутинната си процедура за миене на зъбите. Проследявайте напредъка си, усъвършенствайте техниката си и получавайте непрекъсната обратна връзка, за да извлечете максимума от всяка сесия за четкане. Заедно вие сте неудържими. Междувременно автоматичното синхронизиране поддържа актуални данни за четкането в приложението дори когато не четкате с приложението до себе си.

Технически данни

Помогнете с предпазването на венците си с нашия сензор за натиск

Тази електрическа четка за зъби Sonicare има светлинен пръстен в основата си, който ви сигнализира, ако натискате прекалено силно. Просто отпуснете, когато светне, за да предпазите венците си

жена с електрическа четка за зъби

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Път през гора, показващ ниско въздействие върху околната среда

Устойчивост

Проектирани за ежедневието, създадени да издържат

Във Philips се стремим да намалим своя отпечатък върху околната среда, като ви предоставяме по-устойчиви продукти, които издържат по-дълго.

Научете повече

Изберете вашата Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900

Отзиви

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4.5

от 5

738

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

13/08/2024

България

България

Страхотна е

За пръв път усетих зъбите си наистина чисти. Вече не мога да си представя как бих използвала друга четка. Състоянието на венците ми видимо се подобри.

Предимства

Свиква се бързо, почиства перфектно

Недостатъци

Отлепи се декоративният пръстен под главата, но това не пречи на работата.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DiamondClean Prestige 9900 HX9992/12 Акумулаторна четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DiamondClean Prestige 9900 HX9992/12 Акумулаторна четка за зъби

29/09/2023

България

България

Прекрасна четка

Много съм доволна от четката, още след първата седмица забелязах,че зъбите ми са значително по-бели и някои от петънцата по тях са изчезнали

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DiamondClean Prestige 9900 HX9992/12 Акумулаторна четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DiamondClean Prestige 9900 HX9992/12 Акумулаторна четка за зъби

28/09/2023

България

България

Чудесни характеристики

Силно препоръчвам!!Много съм доволен от тази четка!

Предимства

Чудесно мие зъбите и ги прави изключително бели както и полирани все едно съм ги избелвал

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DiamondClean Prestige 9900 HX9992/31 Акумулаторна четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DiamondClean Prestige 9900 HX9992/31 Акумулаторна четка за зъби

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      1. Глава за четка А3 за DiamondClean Prestige 9900 спрямо ръчна четка за зъби. 

      1. спрямо ръчна четка за зъби

      2. след 6 седмици в сравнение с ръчна четка за зъби.

      3. след по-малко от 2 дни в сравнение с ръчна четка за зъби.