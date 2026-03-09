Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят
Изпробвайте най-усъвършенстваната ни електрическа четка за зъби: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 с технология SenseIQ. Тя подобрява доказаната ни звукова технология с интелигентност, сензори и адаптиране, за да предостави персонализирана грижа за устната кухина.
Всеки почиства по различен начин, затова проектирахме тази глава с косъмчета под различен ъгъл, за да може премахването на плаката да е в правилна посока, независимо от техниката ви. Нашата глава за четка „всичко в едно“ A3 осигурява най-доброто ни почистване и отстранява до 20 пъти повече плака, поддържа 15 пъ...
Технологията SenseIQ помага да балансирате стила на четкане и отчита натиска, движението и обхвата до 100 пъти в секунда, докато четкате. Ако упражнявате прекалено силен натиск, четката за зъби ще се намеси и автоматично ще регулира нивото на интензивност, като помага да защитите зъбите и венците си.
Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 62 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.
Тази електрическа четка за зъби Sonicare има светлинен пръстен в основата си, който нежно ви уведомява, ако прекалявате с натиска. Просто намалете натиска, когато светне, за да предпазите венците си.
Усъвършенствайте рутинните си грижи за устната кухина с 15 настройки за четкане. Независимо дали търсите дълбоко почистване, или специфичен фокус, можете да го постигнете с тази електрическа четка за зъби. Изберете един от петте режима – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean и Sensitive – и настройте една от трите степени на интензивност за персонализирано почистване. Просто отворете приложението, изберете предпочитанията си и оставете четката за зъби да свърши останалото.
Постигнете целите си, свързани с устната кухина, с помощта на четката за зъби и приложението Sonicare. Двете се свързват безпроблемно, за да осигурят инструктиране в реално време, персонализирани напътствия и съобразена с нуждите ви информация, за да подобрите рутинната си процедура за миене на зъбите. Проследявайте напредъка си, усъвършенствайте техниката си и получавайте непрекъсната обратна връзка, за да извлечете максимума от всяка сесия за четкане. Заедно вие сте неудържими. Междувременно автоматичното синхронизиране поддържа актуални данни за четкането в приложението дори когато не четкате с приложението до себе си.
Тази електрическа четка за зъби Sonicare има светлинен пръстен в основата си, който ви сигнализира, ако натискате прекалено силно. Просто отпуснете, когато светне, за да предпазите венците си
Във Philips се стремим да намалим своя отпечатък върху околната среда, като ви предоставяме по-устойчиви продукти, които издържат по-дълго.
4.5
от 5
738
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Kotka235
13/08/2024
България
Страхотна е
За пръв път усетих зъбите си наистина чисти. Вече не мога да си представя как бих използвала друга четка. Състоянието на венците ми видимо се подобри.
Предимства
Свиква се бързо, почиства перфектно
Недостатъци
Отлепи се декоративният пръстен под главата, но това не пречи на работата.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DiamondClean Prestige 9900 HX9992/12 Акумулаторна четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DiamondClean Prestige 9900 HX9992/12 Акумулаторна четка за зъби
Gabriela....
29/09/2023
България
Прекрасна четка
Много съм доволна от четката, още след първата седмица забелязах,че зъбите ми са значително по-бели и някои от петънцата по тях са изчезнали
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DiamondClean Prestige 9900 HX9992/12 Акумулаторна четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DiamondClean Prestige 9900 HX9992/12 Акумулаторна четка за зъби
Marto777
28/09/2023
България
Чудесни характеристики
Силно препоръчвам!!Много съм доволен от тази четка!
Предимства
Чудесно мие зъбите и ги прави изключително бели както и полирани все едно съм ги избелвал
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DiamondClean Prestige 9900 HX9992/31 Акумулаторна четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DiamondClean Prestige 9900 HX9992/31 Акумулаторна четка за зъби
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Глава за четка А3 за DiamondClean Prestige 9900 спрямо ръчна четка за зъби.
спрямо ръчна четка за зъби
след 6 седмици в сравнение с ръчна четка за зъби.
след по-малко от 2 дни в сравнение с ръчна четка за зъби.