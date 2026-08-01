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  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси
  • Помага на децата да избегнат кариеси

Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionЕлектрическа четка за зъби

HX3603/01

HX360CB

Помага на децата да избегнат кариеси
Помогнете за изграждането на здравословни навици на миене на зъби със Sonicare for Kids. Тя е безопасна и нежна за растящите зъби и венци и помага за предотвратяване на кариеси. Нашето специално издание Design a Pet се предоставя със забавни стикери за деца, за да я персонализират.
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Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят

Забавен начин да създадете доживотни здравословни навици

Помага на децата да избегнат кариеси

  • Технология Sonicare

  • Стикери за персонализиране

  • Безплатно приложение Sonicare for Kids

Технологията Sonicare помага за предотвратяване на кариеси

Технологията Sonicare помага за предотвратяване на кариеси

Нежно пулсиращо действие достига дълбоко между зъбите и по линията на венците. Така че децата получават най-доброто възможно почистване, докато те все още се учат да си мият зъбите.

Главите на четките са специално предназначени за деца

Главите на четките са специално предназначени за деца

Главите на четките са специално предназначени да помогнат на децата да получат цялостно почистване, докато се учат да си мият зъбите. Включена е една компактна глава за четка. Стандартните размери глави се продават отделно.

Създайте свой собствен персонален дизайн със забавни стикери за многократна употреба

Създайте свой собствен персонален дизайн със забавни стикери за многократна употреба

Специалното издание Design a Pet включва стикери за многократна употреба, така че децата могат да превърнат четката си за зъби в нови животински герои по всяко време. Нека да направим миенето на зъби забавно!

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