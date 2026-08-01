HX3603/01
HX360CB
Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят
Технология Sonicare
Стикери за персонализиране
Безплатно приложение Sonicare for Kids
Нежно пулсиращо действие достига дълбоко между зъбите и по линията на венците. Така че децата получават най-доброто възможно почистване, докато те все още се учат да си мият зъбите.
Главите на четките са специално предназначени да помогнат на децата да получат цялостно почистване, докато се учат да си мият зъбите. Включена е една компактна глава за четка. Стандартните размери глави се продават отделно.
Специалното издание Design a Pet включва стикери за многократна употреба, така че децата могат да превърнат четката си за зъби в нови животински герои по всяко време. Нека да направим миенето на зъби забавно!
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