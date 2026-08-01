Помага на децата да избегнат кариеси

Помогнете за изграждането на здравословни навици на миене на зъби със Sonicare for Kids. Тя е безопасна и нежна за растящите зъби и венци и помага за предотвратяване на кариеси. Нашето специално издание Design a Pet се предоставя със забавни стикери за деца, за да я персонализират.