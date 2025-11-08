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  • Усъвършенствана грижа за по-бели зъби
  • Усъвършенствана грижа за по-бели зъби
  • Усъвършенствана грижа за по-бели зъби
  • Усъвършенствана грижа за по-бели зъби
  • Усъвършенствана грижа за по-бели зъби
  • Усъвършенствана грижа за по-бели зъби
  • Усъвършенствана грижа за по-бели зъби
  • Усъвършенствана грижа за по-бели зъби

Philips Sonicare Series 5300Акумулаторна четка за зъби

HX7106/01

4.8
| (107) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Усъвършенствана грижа за по-бели зъби
Забележими резултати в кратък срок с по-бели зъби и 7 пъти повече премахната плака*. С технологията Sonicare от следващо поколение за мощно, но нежно почистване, дори в труднодостъпните зони.
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Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят

Нежно отстранява 7 пъти повече плака*

Усъвършенствана грижа за по-бели зъби

  • 7 пъти повече премахване на плака*

  • Превъзходно премахване на петна и по-бели зъби

  • Технология Sonicare от следващо поколение

  • Сензор за натиск

  • 1 режим на четкане, 2 степени на интензивност

По-добро премахване на плаката и по-бели зъби

По-добро премахване на плаката и по-бели зъби

По-белите зъби са на една ръка разстояние с централната подложка за премахване на петна на тази избелваща глава за четка W. Косъмчетата с форма на диамант са проектирани така, че да увеличават контакта с повърхността и да почистват петната по-ефективно. Освен това тя използва гъсто подредени косъмчета, за да отстрани 7 пъти повече плака от ръчната четка за зъби, като същевременно почиства цялата уста с освежаващо действие.

Технология Sonicare от следващо поколение

Технология Sonicare от следващо поколение

Тази електрическа четка за зъби използва технологията Sonicare от следващо поколение, която осигурява най-надеждното и последователно четкане за отлични резултати всеки път. Моторът регулира мощността автоматично, така че да няма спад в производителността, когато достигнете по-трудни за почистване зони. Насладете се на нежно, но ефективно почистване на зъбите и венците с 62 000 движения на влакната в минута. Sonicare Fluid Action подпомага почистването на влакната, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.

Допълнителна поддръжка, която да предпази венците ви

Допълнителна поддръжка, която да предпази венците ви

Лесно е да се четка прекалено силно, затова тази четка за зъби Philips Sonicare има интелигентен оптичен сензор, който разпознава прекомерния натиск. Сензорът ви уведомява, ако прекалявате, чрез вибрации. Намалете усилието и венците ви ще останат защитени!

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

107

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

5
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Лина Малина

08/11/2025

България

Медитаьия

Използвам я от скоро но просто се преродих с нея. Преди това бях с ел.четка и няма нищо общо Няма да спра да я използвам защото всяко миене с нея за мен е медитация. Благодаря ви. ❤️.

Предимства

Идеален

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Series 5300 HX7103/01 Акумулаторна четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Series 5300 HX7103/01 Акумулаторна четка за зъби

Teica

19/10/2025

Srbija

Част от промоцията

Philips Sonicare električna četkica za zube

Koristim Philips Sonicare supersoničnu električnu četkicu za zube već neko vreme i prezadovoljna sam. Zubi su vidno čistiji, a osećaj glatkoće traje duže nego posle pranja običnom četkicom. Sonične vibracije čiste temeljno, ali nežno, pa je idealna i za osetljive desni. Baterija traje dugo, a putna futrola je praktična za putovanja. Jedina mana je viša cena, ali kvalitet i efekat to potpuno opravdavaju. Preporučujem je svima koji žele savršeno čiste i zdrave zube uz minimalan napor.

Този отзив е направен за Series 5300 HX7108/01 Punjiva četkica za zube

Този отзив е направен за Series 5300 HX7108/01 Punjiva četkica za zube

18/10/2025

Srbija

Част от промоцията

Cudo od cetkice 😁

Električna četkica za zube temeljno čisti zube, uklanja više naslaga od obične, lakša je za korišćenje i pomaže da desni ostanu zdrave. 🦷✨

Този отзив е направен за Series 5300 HX7108/01 Punjiva četkica za zube

Този отзив е направен за Series 5300 HX7108/01 Punjiva četkica za zube

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