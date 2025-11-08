Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят
7 пъти повече премахване на плака*
Превъзходно премахване на петна и по-бели зъби
Технология Sonicare от следващо поколение
Сензор за натиск
1 режим на четкане, 2 степени на интензивност
По-белите зъби са на една ръка разстояние с централната подложка за премахване на петна на тази избелваща глава за четка W. Косъмчетата с форма на диамант са проектирани така, че да увеличават контакта с повърхността и да почистват петната по-ефективно. Освен това тя използва гъсто подредени косъмчета, за да отстрани 7 пъти повече плака от ръчната четка за зъби, като същевременно почиства цялата уста с освежаващо действие.
Тази електрическа четка за зъби използва технологията Sonicare от следващо поколение, която осигурява най-надеждното и последователно четкане за отлични резултати всеки път. Моторът регулира мощността автоматично, така че да няма спад в производителността, когато достигнете по-трудни за почистване зони. Насладете се на нежно, но ефективно почистване на зъбите и венците с 62 000 движения на влакната в минута. Sonicare Fluid Action подпомага почистването на влакната, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.
Лесно е да се четка прекалено силно, затова тази четка за зъби Philips Sonicare има интелигентен оптичен сензор, който разпознава прекомерния натиск. Сензорът ви уведомява, ако прекалявате, чрез вибрации. Намалете усилието и венците ви ще останат защитени!
Разберете продуктовите отзиви
4.8
от 5
107
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Лина Малина
08/11/2025
България
Медитаьия
Използвам я от скоро но просто се преродих с нея. Преди това бях с ел.четка и няма нищо общо Няма да спра да я използвам защото всяко миене с нея за мен е медитация. Благодаря ви. ❤️.
Предимства
Идеален
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 5300 HX7103/01 Акумулаторна четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 5300 HX7103/01 Акумулаторна четка за зъби
Teica
19/10/2025
Srbija
Част от промоцията
Philips Sonicare električna četkica za zube
Koristim Philips Sonicare supersoničnu električnu četkicu za zube već neko vreme i prezadovoljna sam. Zubi su vidno čistiji, a osećaj glatkoće traje duže nego posle pranja običnom četkicom. Sonične vibracije čiste temeljno, ali nežno, pa je idealna i za osetljive desni. Baterija traje dugo, a putna futrola je praktična za putovanja. Jedina mana je viša cena, ali kvalitet i efekat to potpuno opravdavaju. Preporučujem je svima koji žele savršeno čiste i zdrave zube uz minimalan napor.
Този отзив е направен за Series 5300 HX7108/01 Punjiva četkica za zube
Този отзив е направен за Series 5300 HX7108/01 Punjiva četkica za zube
18/10/2025
Srbija
Част от промоцията
Cudo od cetkice 😁
Električna četkica za zube temeljno čisti zube, uklanja više naslaga od obične, lakša je za korišćenje i pomaže da desni ostanu zdrave. 🦷✨
Този отзив е направен за Series 5300 HX7108/01 Punjiva četkica za zube
Този отзив е направен за Series 5300 HX7108/01 Punjiva četkica za zube
Спрямо ръчна четка за зъби.