Ova četkica u potpunosti opravdava kvalitet brenda. Temeljno čisti zube, a pritom je vrlo nežna prema desnima. Posle pranja osećaj je kao posle profesionalnog čišćenja kod stomatologa. Najviše mi se dopada što ima više režima rada, pa mogu da prilagodim jačinu prema osetljivosti zuba i desni. Takođe, baterija traje izuzetno dugo, a sama drška je lagana i lepo leži u ruci. Preporučila bih je svima koji žele kvalitetnu, pouzdanu i efikasnu električnu četkicu- kako početnicima, tako i onima koji već imaju iskustva s električnim četkicama. Posebno je dobra za one s osetljivim desnima i svima koji žele bolju oralnu higijenu bez mnogo truda.