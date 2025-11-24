Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
Мъж, държащ бебе, който почиства дървен под с мопа в светла
19 reviews

Philips OneUp от серия 5000

Сбогом, стар моп, Здравей, OneUp!

Препоръчителна цена на дребно

Този продукт е спрян от производство
Виж всички модели
Близък план на син моп, който почиства под със сиви плочки

Philips OneUp електрически моп

Кажете "Здравей!" на по-чисти подове за по-кратко време и сбогом на традиционните мопове, които разпръскват мръсотия. Насладете се на по-бързо и по-лесно почистване с електрически моп Philips OneUp серия 3000 и 5000.​

Philips OneUp електрически моп​

Сбогом стар моп,​ здравей OneUp​

Насладете се на по-чист, по-бърз и по-хигиеничен начин за премахване на ежедневните ви замърсявания по пода. Електрическият моп Philips OneUp съчетава безпроблемно почистване с най-съвременна технология.​

2024_FC_5113_kitt_packaging_content 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Иновативна технология Philips OneUp​

Винаги чиста вода

Тази усъвършенствана система безшумно изпомпва чиста вода върху пода, като едновременно с това изсмуква мръсната вода в отделен резервоар, поддържайки подовете ви безупречни, без да разнася мръсотия или остатъци.

Почистване без усилие

2 пъти по-бързо мокро почистване спрямо ръчен моп

Насладете се на безпроблемно почистване на пода, без да се налага да извършвате неудобни действия, като носене на кофи, изстискване или изплакване. Електрическият моп Philips OneUp опростява всяка стъпка.

Наистина чисти резултати

2 пъти по-чисти подове¹

OneUp се справя с мазнини, петна, лепкава мръсотия и фин прах, което прави почистването на ежедневните замърсявания по пода бързо и лесно. Използвайте Philips OneUp за блестящ под без следи и ивици и се насладете на премахване на до 99,9% от бактериите³.

User guide Product sheet
5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

За дълбоко почистване и за ежедневните замърсявания на пода.

Почиства мазнини, петна, лепкава мръсотия, фин прах и ежедневните замърсявания по пода. За блестящ под без следи и ивици, с до 99,9% премахване на бактериите*

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Безпроблемно почистване от началото до края

Насладете се на безпроблемно почистване на пода без нужда от кофи, изстискване или изплакване. Електрическият моп Philips OneUp опростява всяка стъпка.

Технология OneUp

Патентованата технология OneUp изпомпва чиста вода върху пода, докато безшумно изсмуква мръсната вода, осигурявайки ефективно електрическо мокро почистване.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Чистата и мръсна вода са винаги разделени

Дръжте чистата и мръсната вода винаги разделени, благодарение на вградените резервоари за вода. Те се пълнят и изпразват лесно, без да се налага да докосвате мръсотията.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Въртяща се на 360° панта за максимален обхват

Лесно почиствайте труднодостъпни ъгли и зони под ниски мебели благодарение въртящата се на 360° панта.

Син моп, почистващ дървен под

Оптимално покритие на подовете ​

Идеален за апартаменти и пространства до 125м², благодарение на покритието от 50м² с един резервоар за вода. Една напълно заредена батерия издържа до 70 минути.​

Сравнение на инструменти за почистване

Безкабелен и лесен за употреба из целия дом

Движете се свободно, без кабели, които да заплитат. Той се движи точно като стария ви моп – без кофата!

Ръка, държаща син воден резервоар

Използвайте до 90% по-малко вода с електрически моп

Електрическият моп Philips OneUp спестява вода

Електрическият моп Philips OneUp ви помага да почиствате дома си без усилие и да правите екологични избори. По-ефективното използване на вода допринася за до 90% икономия на вода, в сравнение с ръчен моп и кофа.

Отзиви

Обслужване на клиенти и поддръжка

Потърсете помощ за продукта си намерете ръководства научете за най-добрите съвети и трикове и отстранете всякакви проблеми

CustomerSupport

Начална страница за поддръжка

Намерете всички теми за поддръжка и други

Сравни
Philips OneUp от серия 5000
Philips OneUp от серия 5000

Отказ от отговорност

¹ Видимо чисто: измерване на блясъка на почистената повърхност, тествана с течности, в сравнение с ръчни мопове.
² Измерено в сравнение с ръчен моп на неабсорбираща подова настилка съгласно IEC60335-2-2 при климатизирани условия.
³ Тествано върху определена тестова площ, с проби от E. Coli и S. Aureus, използвайки само вода.
 Базирано върху площ на дома от 125 м².
** Видимо чисто: измерване на блясъка на почистена повърхност при тестове с течности в сравнение с използване на ръчни мопове
*** Измерено в сравнение с ръчен моп върху неабсорбираща подова настилка, съгласно IEC 60335-2-2 при климатизирани условия.
**** Тествано върху определена тестова площ, с проби от E. Coli и S. Aureus, използвайки само вода.
***** Базирано върху площ на дома от 125 м².

