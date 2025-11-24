Тази усъвършенствана система безшумно изпомпва чиста вода върху пода, като едновременно с това изсмуква мръсната вода в отделен резервоар, поддържайки подовете ви безупречни, без да разнася мръсотия или остатъци.
Насладете се на безпроблемно почистване на пода, без да се налага да извършвате неудобни действия, като носене на кофи, изстискване или изплакване. Електрическият моп Philips OneUp опростява всяка стъпка.
OneUp се справя с мазнини, петна, лепкава мръсотия и фин прах, което прави почистването на ежедневните замърсявания по пода бързо и лесно. Използвайте Philips OneUp за блестящ под без следи и ивици и се насладете на премахване на до 99,9% от бактериите³.
Патентованата технология OneUp изпомпва чиста вода върху пода, докато безшумно изсмуква мръсната вода, осигурявайки ефективно електрическо мокро почистване.
Дръжте чистата и мръсната вода винаги разделени, благодарение на вградените резервоари за вода. Те се пълнят и изпразват лесно, без да се налага да докосвате мръсотията.
Лесно почиствайте труднодостъпни ъгли и зони под ниски мебели благодарение въртящата се на 360° панта.
