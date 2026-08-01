XV1882/20
Подът среща нежни микрофибри: Почиствайте твърди подове, включително деликатни и неабсорбиращи повърхности.
50% по-бързо изсъхване в сравнение с ръчен моп: Мийте и подсушавайте едновременно за безупречно чисти подове.**
Лесно отстраняване: Проектирани за безпроблемно електрическо почистване и опит без бъркотия.
OneUp технология: Патентована технология, която изпомпва чиста вода, докато безшумно засмуква мръсната.
За многократна употреба до 6 месеца: Сменяемите подложки Philips OneUp могат да се перат в пералня и на ръка.
Почиствайте твърди подови настилки, включително деликатни и неабсорбиращи подови настилки като ламинат, гладки плочки, винил, дърво като паркет, циментов под и камък.
Патентованата технология OneUp изпомпва чиста вода върху пода, докато безшумно изсмуква мръсната вода, осигурявайки ефективно електрическо мокро почистване.
Едновременно мокро и сухо почистване, за да постигането безупречни подове. Резервни подложки на Philips OneUp осигуряват оптимално и равномерно намокряне с 50% по-бързо изсъхване**
Отзиви
Измерено в сравнение с ръчен моп на неабсорбираща подова настилка съгласно IEC60335-2-2 при климатизирани условия