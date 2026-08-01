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  • Довиждане на стария моп, здравей на OneUp!
  • Довиждане на стария моп, здравей на OneUp!
  • Довиждане на стария моп, здравей на OneUp!
  • Довиждане на стария моп, здравей на OneUp!
  • Довиждане на стария моп, здравей на OneUp!
  • Довиждане на стария моп, здравей на OneUp!
  • Довиждане на стария моп, здравей на OneUp!
  • Довиждане на стария моп, здравей на OneUp!
  • Довиждане на стария моп, здравей на OneUp!
  • Довиждане на стария моп, здравей на OneUp!

Philips OneUpРезервни подложки

XV1882/20

Довиждане на стария моп, здравей на OneUp!
Резервните подложки Philips OneUp предлагат отлична ефективност при почистване на подове. Проектирани с оглед на ефективността, тези подложки за многократна употреба издържат до 6 месеца, което ги прави идеални за устойчиво почистване. Поддържайте подовете си безупречно чисти.
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Съвместими продукти
Оригинална Philips OneUp серия 5000

Оригинална Philips OneUp серия 5000
Philips OneUp – серия 5000 – допълнителна подложка

XV5113/11

Оригинална Philips OneUp серия 3000

Оригинална Philips OneUp серия 3000
Електрически моп

XV3101/11

Чистото никога не е било чисто. Досега.

Довиждане на стария моп, здравей на OneUp!

  • Подът среща нежни микрофибри: Почиствайте твърди подове, включително деликатни и неабсорбиращи повърхности.

  • 50% по-бързо изсъхване в сравнение с ръчен моп: Мийте и подсушавайте едновременно за безупречно чисти подове.**

  • Лесно отстраняване: Проектирани за безпроблемно електрическо почистване и опит без бъркотия.

  • OneUp технология: Патентована технология, която изпомпва чиста вода, докато безшумно засмуква мръсната.

  • За многократна употреба до 6 месеца: Сменяемите подложки Philips OneUp могат да се перат в пералня и на ръка.

За твърди, включително деликатни и неабсорбиращи подове

За твърди, включително деликатни и неабсорбиращи подове

Почиствайте твърди подови настилки, включително деликатни и неабсорбиращи подови настилки като ламинат, гладки плочки, винил, дърво като паркет, циментов под и камък.

Технология OneUp

Технология OneUp

Патентованата технология OneUp изпомпва чиста вода върху пода, докато безшумно изсмуква мръсната вода, осигурявайки ефективно електрическо мокро почистване.

50% по-бързо изсъхване и безупречно почистване благодарение на подложките OneUp**

50% по-бързо изсъхване и безупречно почистване благодарение на подложките OneUp**

Едновременно мокро и сухо почистване, за да постигането безупречни подове. Резервни подложки на Philips OneUp осигуряват оптимално и равномерно намокряне с 50% по-бързо изсъхване**

Технически данни

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      1. Измерено в сравнение с ръчен моп на неабсорбираща подова настилка съгласно IEC60335-2-2 при климатизирани условия