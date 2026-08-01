Довиждане на стария моп, здравей на OneUp!

Резервните подложки Philips OneUp предлагат отлична ефективност при почистване на подове. Проектирани с оглед на ефективността, тези подложки за многократна употреба издържат до 6 месеца, което ги прави идеални за устойчиво почистване. Поддържайте подовете си безупречно чисти.