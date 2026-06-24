Поддръжка Philips Как да свържа отново моята четка за зъби Philips Sonicare с приложението Sonicare (само за Android)?

Налична е актуализация на фърмуера за отстраняване на проблем в операционната система на някои телефони с Android, който предотвратява успешната връзка.

Моля, следвайте стъпките по-долу за това как да актуализирате фърмуера си и да свържете отново четката си за зъби Philips Sonicare към приложението Sonicare.

Стъпка 1 Отворете приложението Sonicare и свържете четката за зъби. Трябва да бъдете подканени с екрана по-долу:

Стъпка 2 Сега ще бъдете подканени с екран Connection help (Помощ за връзка). Следвайте инструкциите на екрана (показани по-долу).



Моля, следвайте тези стъпки в настройките или лентата за състоянието на мобилното си устройство:



1. Изключете Wi-Fi.



2. Включете самолетния режим, след това го изключете.



3. Оставете Wi-Fi и самолетния режим изключени, а Bluetooth връзката – включена.



Върнете се в приложението, натиснете бутона за режим на четката за зъби и щракнете върху бутона "Update" (Актуализиране) по-долу, за да се свържете и да започнете актуализацията на фърмуера. Стъпка 3 Ще бъдете подканени с екран, който изглежда подобен на този по-долу (в зависимост от модела на дръжката на четката за зъби).



Щракнете върху бутона Update (Актуализиране).

Стъпка 4 Сега ще се покаже екранът My handle update (Актуализация на моята дръжка), който ще отбележи, че фърмуерът се актуализира.



Забележка: Моля, дръжте дръжката далеч от зарядното устройство и останете близо, докато се актуализира. Стъпка 5 След това ще ви бъде показано известие за Update complete (Завършена актуализация). Сега можете да натиснете "Continue" (Продължаване) и да управлявате приложението.

Все още ли имате проблеми със свързаността? Ако все още имате проблеми при повторното свързване на вашата четка за зъби Philips Sonicare към приложението Sonicare на устройството ви с Android, моля, посетете нашата страница за ремонт или смяна на уебсайта на Philips.