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Поддръжка Philips

Как да свържа отново моята четка за зъби Philips Sonicare с приложението Sonicare (само за Android)?

Налична е актуализация на фърмуера за отстраняване на проблем в операционната система на някои телефони с Android, който предотвратява успешната връзка.

Моля, следвайте стъпките по-долу за това как да актуализирате фърмуера си и да свържете отново четката си за зъби Philips Sonicare към приложението Sonicare. 

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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