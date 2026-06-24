Как да свържа отново моята четка за зъби Philips Sonicare с приложението Sonicare (само за Android)?
Налична е актуализация на фърмуера за отстраняване на проблем в операционната система на някои телефони с Android, който предотвратява успешната връзка.
Моля, следвайте стъпките по-долу за това как да актуализирате фърмуера си и да свържете отново четката си за зъби Philips Sonicare към приложението Sonicare.
Отворете приложението Sonicare и свържете четката за зъби. Трябва да бъдете подканени с екрана по-долу:
Сега ще бъдете подканени с екран Connection help (Помощ за връзка). Следвайте инструкциите на екрана (показани по-долу).
Моля, следвайте тези стъпки в настройките или лентата за състоянието на мобилното си устройство:
1. Изключете Wi-Fi.
2. Включете самолетния режим, след това го изключете.
3. Оставете Wi-Fi и самолетния режим изключени, а Bluetooth връзката – включена.
Върнете се в приложението, натиснете бутона за режим на четката за зъби и щракнете върху бутона "Update" (Актуализиране) по-долу, за да се свържете и да започнете актуализацията на фърмуера.
Ще бъдете подканени с екран, който изглежда подобен на този по-долу (в зависимост от модела на дръжката на четката за зъби).
Щракнете върху бутона Update (Актуализиране).
Сега ще се покаже екранът My handle update (Актуализация на моята дръжка), който ще отбележи, че фърмуерът се актуализира.
Забележка: Моля, дръжте дръжката далеч от зарядното устройство и останете близо, докато се актуализира.
След това ще ви бъде показано известие за Update complete (Завършена актуализация). Сега можете да натиснете "Continue" (Продължаване) и да управлявате приложението.
Ако все още имате проблеми при повторното свързване на вашата четка за зъби Philips Sonicare към приложението Sonicare на устройството ви с Android, моля, посетете нашата страница за ремонт или смяна на уебсайта на Philips.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›