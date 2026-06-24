Моят безкабелна прахосмукачка PowerPro Duo на Philips има слаба засмукваща мощност

Под четката на вашата безкабелна прахосмукачка Philips PowerPro Duo и PowerPro Aqua може да попадне мръсотия или косми. Това може да доведе до задръстване на въртящата се четка.



За да разрешите това, следвайте стъпките по-долу за почистване на четката на вашата безкабелна прахосмукачка:



1. Изключете уреда и извадете филтъра, като щракнете върху бутона на филтъра

2. Извадете пенестия филтър

3. Почистете пенестия филтър под чешмяна вода

4. Оставете филтъра да изсъхне за 24 часа, преди да го поставите обратно в уреда

