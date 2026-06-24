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Моят безкабелна прахосмукачка PowerPro Duo на Philips има слаба засмукваща мощност

Ако вашата безкабелна прахосмукачка PowerPro Duo или PowerPro Aqua на Philips има ниска засмукваща мощност, моля, намерете съветите ни за отстраняване на неизправности по-долу, за да разрешите това сами.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: FC6171/01 , FC6408/01 , FC6171/81 .

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