Моят безкабелна прахосмукачка PowerPro Duo на Philips има слаба засмукваща мощност
Ако вашата безкабелна прахосмукачка PowerPro Duo или PowerPro Aqua на Philips има ниска засмукваща мощност, моля, намерете съветите ни за отстраняване на неизправности по-долу, за да разрешите това сами.
Под четката на вашата безкабелна прахосмукачка Philips PowerPro Duo и PowerPro Aqua може да попадне мръсотия или косми. Това може да доведе до задръстване на въртящата се четка.
За да разрешите това, следвайте стъпките по-долу за почистване на четката на вашата безкабелна прахосмукачка:
1. Изключете уреда и извадете филтъра, като щракнете върху бутона на филтъра 2. Извадете пенестия филтър 3. Почистете пенестия филтър под чешмяна вода 4. Оставете филтъра да изсъхне за 24 часа, преди да го поставите обратно в уреда
Ако въртящата се четка на вашата безкабелна прахосмукачка е заседнала, следвайте подробните инструкции по-долу, за да разрешите този проблем:
1. Изключете уреда 2. Отворете капака на накрайника и извадете четката 3. Използвайте ножица, за да отрежете космите, нишките и други замърсявания, които са се събрали около въртящата се четка 4. Поставете въртящата се четка обратно в накрайника и затворете капака
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Информацията на тази страница се отнася до следните модели:FC6171/01 , FC6408/01 , FC6171/81 .