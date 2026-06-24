Къде мога да намеря модела и серийния номер на моята прахосмукачка Philips?

Информацията за номера на модела и серийния номер на вашата прахосмукачка Philips може да се намери на табелка. В зависимост от модела табелката с данни се намира

– отдолу,

– под контейнера за прах,

– на гърба на дръжката или

– зад водния резервоар на устройството.



Номерът на модела се намира в повечето случаи в горния ляв ъгъл. Започва с две главни букви, последвани от четири цифри. Например FC9192/xx или XC8049/xx.



Серийният номер се намира най-често в долния десен ъгъл. Състои се от четири цифри: първите две цифри означават годината, вторите две цифри означават номера на седмицата. Например 1850 или 1734. В някои случаи пред серийния номер се отпечатва S/N.

