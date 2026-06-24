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Поддръжка Philips

Къде мога да намеря модела и серийния номер на моята прахосмукачка Philips?

Ако се чудите как да намерите модела и серийния номер на вашата прахосмукачка Philips, моля, намерете информацията за това по-долу.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: XD3112/09 , XB1012/10 , XB1142/10 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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