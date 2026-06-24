Къде мога да намеря модела и серийния номер на моята прахосмукачка Philips?
Ако се чудите как да намерите модела и серийния номер на вашата прахосмукачка Philips, моля, намерете информацията за това по-долу.
Информацията за номера на модела и серийния номер на вашата прахосмукачка Philips може да се намери на табелка. В зависимост от модела табелката с данни се намира – отдолу, – под контейнера за прах, – на гърба на дръжката или – зад водния резервоар на устройството.
Номерът на модела се намира в повечето случаи в горния ляв ъгъл. Започва с две главни букви, последвани от четири цифри. Например FC9192/xx или XC8049/xx.
Серийният номер се намира най-често в долния десен ъгъл. Състои се от четири цифри: първите две цифри означават годината, вторите две цифри означават номера на седмицата. Например 1850 или 1734. В някои случаи пред серийния номер се отпечатва S/N.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:XD3112/09 , XB1012/10 , XB1142/10 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›