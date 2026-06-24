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Моята SpeedPro (Max) не се плъзга добре по килими

Ако вашата прахосмукачка Philips SpeedPro (Max) не се плъзга лесно по килими, прочетете в следващите редове какво можете да направите, за да разрешите проблема.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: XC3131/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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