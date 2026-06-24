Моята SpeedPro (Max) не се плъзга добре по килими

Обикновено е по-трудно да почиствате килими под определени ъгли с вашата прахосмукачка Philips SpeedPro (Max).



Ако изпитвате трудности при почистването на килима ви в една посока, опитайте да промените посоката, докато не намерите ъгъл, който предлага най-доброто плъзгащо движение. Можете също така да намалите ъгъла на тръбата, за да може накрайникът да се плъзга лесно по килима.



Тези стъпки не разрешиха ли проблема? Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.