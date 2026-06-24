Моята SpeedPro (Max) не се плъзга добре по килими

Ако вашата прахосмукачка Philips SpeedPro (Max) не се плъзга лесно по килими, прочетете в следващите редове какво можете да направите, за да разрешите проблема.
Препоръчваме ви да изберете най-ниската настройка (настройка 1) за чистене на килими с прахосмукачка Philips SpeedPro (Max), особено в случаите, в които килимите са с дълги нишки.
По-високите настройки са много мощни и могат да предизвикат твърде силно засмукване по килима, което затруднява уредът да се плъзга добре.
Обикновено е по-трудно да почиствате килими под определени ъгли с вашата прахосмукачка Philips SpeedPro (Max).
Ако изпитвате трудности при почистването на килима ви в една посока, опитайте да промените посоката, докато не намерите ъгъл, който предлага най-доброто плъзгащо движение. Можете също така да намалите ъгъла на тръбата, за да може накрайникът да се плъзга лесно по килима.
Тези стъпки не разрешиха ли проблема? Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:XC3131/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›