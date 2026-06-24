Поддръжка Philips Не мога да отворя кофата на Philips SpeedPro (Max)

Ако не можете да отворите кофата на вашата Philips SpeedPro (Max), това може да има просто решение. Разберете тук как можете да разрешите проблема сами.

Стъпките за отваряне на кофата не са следвани правилно Когато се опитвате да отворите кофата на вашата SpeedPro (Max), не забравяйте да следвате тези стъпки: Натиснете бутона за освобождаване отгоре на вашата SpeedPro (Max), за да освободите контейнера за прах. Извадете контейнера за прах Отворете капака на контейнера за прах Изпразнете съдържанието в кофа за боклук Поставете обратно капака на контейнера за прах. Той е добре затворен, когато чуете щракване (вж. изображение 4) Поставете обратно контейнера за прах. Той е правилно поставен, когато чуете щракване.