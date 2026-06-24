Не мога да отворя кофата на Philips SpeedPro (Max)

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: XC3131/01 , XC2011/01 , XC3133/01 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›
Кога да почиствате/подменяте микрофибърните подложки на вашата Philips
Изтегляне на батерията: безжични прахосмукачки Philips от сериите 2000 и 3000
Колко дълго трябва да зареждам безкабелната прахосмукачка Philips?
Как мога да подменя батериите на прахосмукачка Philips?
Къде мога да намеря модела и серийния номер на моята прахосмукачка Philips?