Четката на моята Philips PowerPro не се върти

В случай, че четката на вертикалната прахосмукачка Philips PowerPro не се върти, то тя може да е замърсена. Разберете как да почистите четката сами.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: FC6171/01 , FC6408/01 , FC6171/81 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›
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