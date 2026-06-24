Поддръжка Philips Четката на моята Philips PowerPro не се върти

В случай, че четката на вертикалната прахосмукачка Philips PowerPro не се върти, то тя може да е замърсена. Разберете как да почистите четката сами.

Почистете четката и я освободете от косми и пух Можете да почиствате четката на вертикалната си прахосмукачка Philips PowerPro, като следвате следните стъпки: Отворете капака на накрайника и извадете четката Отстранете космите и пуха от накрайника. Ако има заплетени косми около четката, можете да използвате ножици, за да ги отрежете и отстраните Поставете обратно четката в накрайника и затворете капака Ако предоставените решения не ви помогнат да разрешите проблема си, моля, свържете се с нас.