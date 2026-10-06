Аксесоари за прахосмукачки
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Безкабелни аксесоари AquaTrio Резервни четки
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XV1793/01
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Комплект резервни четки, съвместим с гамата безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серия 9000. Комплектът съдържа 2 ултрамеки микрофибърни четки Power. Препоръчва се да се сменя на всеки шест месеца.
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