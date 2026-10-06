Аксесоари за прахосмукачки
Всички серии
Безкабелни аксесоари AquaTrio Резервен филтър
Поддръжка
XV1791/01
Отидете в магазина
Влезте или създайте акаунт
Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
Комплект резервен филтър, съвместим с гамата безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серия 9000. Комплектът съдържа филтърна кутия с горен и долен капак и перящ се филтър от пяна. Препоръчва се да се сменя на всеки 6 месеца.
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем