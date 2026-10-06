Комплект резервен филтър, съвместим с гамата безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серия 9000. Комплектът съдържа филтърна кутия с горен и долен капак и перящ се филтър от пяна. Препоръчва се да се сменя на всеки 6 месеца.