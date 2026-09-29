Аксесоари за прахосмукачки
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Серии 6000 и 7000 Комплект резервни четки
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XV1773/10
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Комплект резервни четки, съвместим с безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серии 7000 и 6000. Комплектът съдържа 1 ултрамека микрофибърна четка Power. Препоръчва се да се сменя на всеки шест месеца.
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