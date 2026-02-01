Прекратен продукт
XV1700/01
Блестящи и по-чисти подове със силата на водата
Микрофибърни подложки ефективно отстраняват мръсотия и петна. Съвместими с всички от следните безжични прахосмукачки Philips с функция Aqua, като се започне от FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
XC8155/01
XC8157/01
XC8055/01
XC8057/01
XC8347/01
XC8349/01
2x меки микрофибърни подложки, 2x обикновени микрофибърни подложки
Могат да се перат в перална машина и лесно се поставят и свалят
Сменяйте на всеки 6 месеца за оптимален резултат от почистването
Мекият материал от микрофибър внимателно освобождава, отделя от повърхността и абсорбира прах и замърсявания. Специално проектиран за почистване на деликатни повърхности, като например дървени повърхности. Осигурява ефикасно и цялостно почистване на замърсявания и петна
Материалът от микрофибър внимателно освобождава, отделя от повърхността и абсорбира прах и замърсявания, като осигурява ефикасно и цялостно почистване на замърсявания и петна.
Сменяйте на всеки 6 месеца, за да поддържате оптимални резултати при почистване на уреда ви.
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