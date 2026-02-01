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  • Блестящи и по-чисти подове със силата на водата
  • Блестящи и по-чисти подове със силата на водата
  • Блестящи и по-чисти подове със силата на водата
  • Блестящи и по-чисти подове със силата на водата
  • Блестящи и по-чисти подове със силата на водата
  • Блестящи и по-чисти подове със силата на водата

Прекратен продукт

Аксесоар за акумулаторна прахосмукачкаМикрофибърни подложки

XV1700/01

1 награда

Блестящи и по-чисти подове със силата на водата

Микрофибърни подложки ефективно отстраняват мръсотия и петна. Съвместими с всички от следните безжични прахосмукачки Philips с функция Aqua, като се започне от FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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Съвместими продукти
Безкабелна прахосмукачка Philips SpeedPro Max серия 8000 Aqua Plus

Безкабелна прахосмукачка Philips SpeedPro Max серия 8000 Aqua Plus
Безкабелна прахосмукачка

XC8155/01

SpeedPro Max серия 8000 Complete

SpeedPro Max серия 8000 Complete
Безкабелна прахосмукачка

XC8157/01

Серия 8000

Серия 8000
Безкабелна прахосмукачка Pet

XC8055/01

Серия 8000

Серия 8000
Безкабелна прахосмукачка Complete

XC8057/01

8000 Series Aqua Plus

8000 Series Aqua Plus
Безкабелна прахосмукачка

XC8347/01

8000 Aqua Plus

8000 Aqua Plus
Безкабелна прахосмукачка

XC8349/01

Подложки от микрофибър за оптимален контрол на влажността

Блестящи и по-чисти подове със силата на водата

  • 2x меки микрофибърни подложки, 2x обикновени микрофибърни подложки

  • Могат да се перат в перална машина и лесно се поставят и свалят

  • Сменяйте на всеки 6 месеца за оптимален резултат от почистването

2 нежни микрофибърни подложки за деликатни подове

2 нежни микрофибърни подложки за деликатни подове

Мекият материал от микрофибър внимателно освобождава, отделя от повърхността и абсорбира прах и замърсявания. Специално проектиран за почистване на деликатни повърхности, като например дървени повърхности. Осигурява ефикасно и цялостно почистване на замърсявания и петна

2 обикновени микрофибърни подложки

2 обикновени микрофибърни подложки

Материалът от микрофибър внимателно освобождава, отделя от повърхността и абсорбира прах и замърсявания, като осигурява ефикасно и цялостно почистване на замърсявания и петна.

Сменяйте на всеки 6 месеца

Сменяйте на всеки 6 месеца

Сменяйте на всеки 6 месеца, за да поддържате оптимални резултати при почистване на уреда ви.

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Награди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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