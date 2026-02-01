Блестящи и по-чисти подове със силата на водата

Микрофибърни подложки ефективно отстраняват мръсотия и петна. Съвместими с всички от следните безжични прахосмукачки Philips с функция Aqua, като се започне от FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.