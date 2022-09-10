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  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах
  • Почиства много повече от прах

8000 Aqua PlusБезкабелна прахосмукачка

XC8349/01

4.7
| (201) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Почиства много повече от прах
Безкабелната прахосмукачка Philips 8000 Aqua Plus се отличава с уникалния Aqua накрайник за почистване на различни видове замърсявания с едно движение, от прах до лепкави петна, със засмукване в две посоки. Включително накрайник за засмукване на 360° и ръчна прахосмукачка за максимална гъвкавост.
Виж всички предимства

Сухо и мокро почистване с едно движение в две посоки

Почиства много повече от прах

  • Технология PowerCyclone 10

  • 25,2 V, до 80 минути време за работа***

  • 3 в 1: ръчна, за прах и мокро чистене

  • Улавя до 99,7% от замърсяванията****

Накрайник за сухо и мокро почистване с едно движение

Накрайник за сухо и мокро почистване с едно движение

Специално проектиран накрайник Aqua за сухо и мокро почистване за премахване на прах, замърсявания и лепкави петна във всяка посока.

Накрайник за автоматично регулиране за увеличаване на производителността

Накрайник за автоматично регулиране за увеличаване на производителността

Накрайникът се огъва, за да регулира интелигентно засмукването там, където е необходимо, за да повиши ефективността, като използва двойните смукателни канали – един отпред, един отзад. И двата смукателни канала разполагат със спирален дизайн и уникално, патентовано разпределение на водата, за да увеличат максимално ефективността.

Добавете почистващ препарат, за да отстраните 99% от бактериите*

Добавете почистващ препарат, за да отстраните 99% от бактериите*

Просто добавете любимия си почистващ препарат за подове или подходящ почистващ препарат, за да отстраните до 99% от бактериите* от твърдите подови настилки у дома.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

201

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

10/09/2022

България

България

Незаменим продукт!

Изключително доволна съм от прахосмукачката. Лека, удобна, маневрена, със силна батерия, достатъчна да изчисти 100квадрата на турбо режим.

Предимства

мощна, удобна, лека, практична, не заема място

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8000 Aqua Plus XC8349/01 Безкабелна прахосмукачка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8000 Aqua Plus XC8349/01 Безкабелна прахосмукачка

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктът е перфектен.

Много съм доволна ,чисти перфектно.Много е лека и маневрена

Предимства

Много е лека

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8000 Aqua Plus XC8349/01 Безкабелна прахосмукачка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8000 Aqua Plus XC8349/01 Безкабелна прахосмукачка

19/03/2022

България

България

Отлична

Лесна и много удобна за ползване, прекрасна прахосмукачка. Много съм доволна

Този отзив е направен за 8000 Aqua Plus XC8349/01 Безкабелна прахосмукачка

Този отзив е направен за 8000 Aqua Plus XC8349/01 Безкабелна прахосмукачка

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      1. Почистващата кърпа съдържа цинков пиритион, с антибактериална оценка от > 99% след 24 часа употреба. Тествано от сертифицирана лаборатория съгласно GB 21551.2-2010 и ISO20743:2013, с Е. coli и S. aureus.

      2. Тествано спрямо 10-те най-продавани безкабелни вертикални прахосмукачки с цена > 300 евро в Германия, юни MAT 2019 г.

      3. Времето за работа и покритието се основават на вътрешния метод за проследяване на Philips.

      4. Тествано с помощта на разработен от Philips тест за почистване на груби замърсявания въз основа на IEC60312-1. Януари 2018 г. Едно минаване е действието назад и напред.