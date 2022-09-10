Технология PowerCyclone 10
25,2 V, до 80 минути време за работа***
3 в 1: ръчна, за прах и мокро чистене
Улавя до 99,7% от замърсяванията****
Специално проектиран накрайник Aqua за сухо и мокро почистване за премахване на прах, замърсявания и лепкави петна във всяка посока.
Накрайникът се огъва, за да регулира интелигентно засмукването там, където е необходимо, за да повиши ефективността, като използва двойните смукателни канали – един отпред, един отзад. И двата смукателни канала разполагат със спирален дизайн и уникално, патентовано разпределение на водата, за да увеличат максимално ефективността.
Просто добавете любимия си почистващ препарат за подове или подходящ почистващ препарат, за да отстраните до 99% от бактериите* от твърдите подови настилки у дома.
4.7
от 5
201
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
10/09/2022
България
Незаменим продукт!
Изключително доволна съм от прахосмукачката. Лека, удобна, маневрена, със силна батерия, достатъчна да изчисти 100квадрата на турбо режим.
Предимства
мощна, удобна, лека, практична, не заема място
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8000 Aqua Plus XC8349/01 Безкабелна прахосмукачка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8000 Aqua Plus XC8349/01 Безкабелна прахосмукачка
Пепи 77
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът е перфектен.
Много съм доволна ,чисти перфектно.Много е лека и маневрена
Предимства
Много е лека
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8000 Aqua Plus XC8349/01 Безкабелна прахосмукачка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8000 Aqua Plus XC8349/01 Безкабелна прахосмукачка
19/03/2022
България
Отлична
Лесна и много удобна за ползване, прекрасна прахосмукачка. Много съм доволна
Този отзив е направен за 8000 Aqua Plus XC8349/01 Безкабелна прахосмукачка
Този отзив е направен за 8000 Aqua Plus XC8349/01 Безкабелна прахосмукачка
Почистващата кърпа съдържа цинков пиритион, с антибактериална оценка от > 99% след 24 часа употреба. Тествано от сертифицирана лаборатория съгласно GB 21551.2-2010 и ISO20743:2013, с Е. coli и S. aureus.
Тествано спрямо 10-те най-продавани безкабелни вертикални прахосмукачки с цена > 300 евро в Германия, юни MAT 2019 г.
Времето за работа и покритието се основават на вътрешния метод за проследяване на Philips.
Тествано с помощта на разработен от Philips тест за почистване на груби замърсявания въз основа на IEC60312-1. Януари 2018 г. Едно минаване е действието назад и напред.