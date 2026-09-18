Аксесоари за прахосмукачки
Всички серии
Аксесоар за акумулаторна прахосмукачка Микрофибърни подложки
Прекратен продукт
Поддръжка
XV1700/01
Отидете в магазина
Влезте или създайте акаунт
Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
Микрофибърни подложки ефективно отстраняват мръсотия и петна. Съвместими с всички от следните безжични прахосмукачки Philips с функция Aqua, като се започне от FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем