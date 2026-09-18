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Аксесоар за акумулаторна прахосмукачка Микрофибърни подложки

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Аксесоар за акумулаторна прахосмукачкаМикрофибърни подложки

XV1700/01

Аксесоар за акумулаторна прахосмукачка Микрофибърни подложки

Прекратен продукт

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Ръководства и документация

Микрофибърни подложки ефективно отстраняват мръсотия и петна. Съвместими с всички от следните безжични прахосмукачки Philips с функция Aqua, като се започне от FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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  • 18 September 2026

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