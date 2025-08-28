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i9000 Prestige Ultra Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro

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i9000 Prestige UltraЕл. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro

XP9403/31

i9000 Prestige Ultra Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro

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  • Как да започнете с вашата самобръсначка Philips i9000 | Ръководство за настройка и първа употреба
    Как да започнете с вашата самобръсначка Philips i9000 | Ръководство за настройка и първа употреба
  • Как да използвате самобръсначката Philips i9000 | Ръководство стъпка по стъпка
    Как да използвате самобръсначката Philips i9000 | Ръководство стъпка по стъпка
  • Как да смените бръснещите глави на вашата самобръсначка Philips i9000
    Как да смените бръснещите глави на вашата самобръсначка Philips i9000
  • Как да почистите самобръсначката Philips i9000 | Ръководство за почистване и поддръжка
    Как да почистите самобръсначката Philips i9000 | Ръководство за почистване и поддръжка

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Ръководства и документация

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 7.1 MB
  • 19 February 2025

Списък със съставки - English (US)

  • PDF файл, 145.5 kB
  • 31 July 2026

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