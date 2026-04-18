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  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
  • Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата

i9000 Prestige UltraЕл. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro

XP9403/31

4.6
| (167) Отзиви | 85% препоръчват този продукт

3 Награди

Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата
Нашата най-иновативна самобръсначка Philips i9000 Prestige Ultra със система с тройна функция Lift & Cut, която отрязва косъма на ниво корен за дълготрайна гладкост, дори при трудно достъпни зони. Сега SkinIQ Pro идва с 5 режима за бръснене за изключителен комфорт на кожата.
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

с технологията SkinIQ Pro

Дълготрайно бръснене и максимален комфорт за кожата

  • Технология с тройна функция Lift & Cut

  • Ножчета NanoTech Dual Precision

  • Огъваща се на 360° прецизна глава

  • Активна насока за натиск и движение

  • 7 години гаранция*****

Близост на ниво на корена, резултат за цял ден

Близост на ниво на корена, резултат за цял ден

Нашата патентована система с тройна функция Lift & Cut повдига косъма нежно от корена му и го подстригва прецизно до –0,08 мм на нивото на корена, без да реже кожата ви. За максимална близост, която се запазва през целия ден.

Прецизност, дори в най-трудните за бръснене области

Прецизност, дори в най-трудните за бръснене области

Изцяло гъвкавите и по-малки компактни глави с модели на опъване на кожата се адаптират динамично към всяка извивка на лицето ви. За постоянен контакт с кожата с 20% по-голяма прецизност** за улавяне на трудните косъмчета по шията и под носа. Прецизност навсякъде.

Ефективност при всяко преминаване, дори при 1-, 3- или 7-дневна брада

Ефективност при всяко преминаване, дори при 1-, 3- или 7-дневна брада

Въртящите се на 360° ножчета NanoTech Dual Precision, проектирани да улавят косъмчетата, растящи в различни посоки, улавят с 25% повече косъмчета с едно движение*, с 8 милиона режещи движения в минута, за прецизна ефективност дори при 1-, 3- или 7-дневна брада.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.6

от 5

167

Отзиви

85%

препоръчват този продукт

18/04/2026

България

България

Служител на Philips

Заслужава си!

[Employee of philipsglobal] Изключително удоволствие! Заслужава си напълно!Струва си.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro

26/07/2026

Україна

Україна

Філіпс це супер

Този отзив е направен за i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління

Date of Use 2026-07-01

Този отзив е направен за i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління

Date of Use 2026-07-01

27/05/2026

Україна

Україна

Чудова бритва.

Вже богато років користуюсь електробритвою фірми Philips. Настав час оновити бритву. Своїм вибором дуже задоволений.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-02-22

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-02-22

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 

      1. спрямо Philips 3000 Series

      2. спрямо предходния модел

      3. спрямо покритие без звена

      4. спрямо вода в капсулата

      5. При регистрация във Philips.com в рамките на 90 дни от покупката