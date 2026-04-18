Технология с тройна функция Lift & Cut
Ножчета NanoTech Dual Precision
Огъваща се на 360° прецизна глава
Активна насока за натиск и движение
7 години гаранция*****
Нашата патентована система с тройна функция Lift & Cut повдига косъма нежно от корена му и го подстригва прецизно до –0,08 мм на нивото на корена, без да реже кожата ви. За максимална близост, която се запазва през целия ден.
Изцяло гъвкавите и по-малки компактни глави с модели на опъване на кожата се адаптират динамично към всяка извивка на лицето ви. За постоянен контакт с кожата с 20% по-голяма прецизност** за улавяне на трудните косъмчета по шията и под носа. Прецизност навсякъде.
Въртящите се на 360° ножчета NanoTech Dual Precision, проектирани да улавят косъмчетата, растящи в различни посоки, улавят с 25% повече косъмчета с едно движение*, с 8 милиона режещи движения в минута, за прецизна ефективност дори при 1-, 3- или 7-дневна брада.
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4.6
от 5
167
Отзиви
85%
препоръчват този продукт
18/04/2026
България
Служител на Philips
Заслужава си!
[Employee of philipsglobal] Изключително удоволствие! Заслужава си напълно!Струва си.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro
Serjant
26/07/2026
Україна
Філіпс це супер
Този отзив е направен за i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління
Date of Use 2026-07-01
Този отзив е направен за i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління
Date of Use 2026-07-01
Yznik
27/05/2026
Україна
Чудова бритва.
Вже богато років користуюсь електробритвою фірми Philips. Настав час оновити бритву. Своїм вибором дуже задоволений.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-02-22
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-02-22
Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.
спрямо Philips 3000 Series
спрямо предходния модел
спрямо покритие без звена
спрямо вода в капсулата
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