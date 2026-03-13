Прахосмукачки за сухо/мокро почистване
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Серия 7000 Безкабелна прахосмукачка Pet
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XC7055/01
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XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Кога да почиствате/подменяте микрофибърните подложки на вашата Philips
Колко дълго трябва да зареждам безкабелната прахосмукачка Philips?
Как мога да подменя батериите на прахосмукачка Philips?
Къде мога да намеря модела и серийния номер на моята прахосмукачка Philips?
Безкабелни прахосмукачки серия 6000 и 7000Микрофибърни подложки
Прахосмукачки 7000 & 8000 СерииРезервен филтър
Безкаб. прах. серия 6000, 7000 и 8000Мини турбочетка
Прахосмукачка без кабел серия 7000/8000Комплект за цялостно почистване на дома
Разтвор за почистване на под PhilipsПодходящ за всички видове твърди подови настилки
Батерия и зарядно устройство25,2 V литиевойонна батерия
Батерията на моята Philips SpeedPro се изтощава бързо
Моята прахосмукачка Philips издава необичаен звук
Моята SpeedPro (Max) не се плъзга добре по килими
Не мога да отворя кофата на Philips SpeedPro (Max)
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