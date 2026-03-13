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Серия 7000 Безкабелна прахосмукачка Pet

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Серия 7000Безкабелна прахосмукачка Pet

XC7055/01

Серия 7000 Безкабелна прахосмукачка Pet

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Ръководства и документация

XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide

  • PDF файл, 3.2 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 637.5 kB
  • 24 March 2026

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