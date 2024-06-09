Интелигентно проектиран накрайник PrecisionPower
+ 4 аксесоара
Най-дълго време на работа – 80 мин в Eco (1)
Включва модул Aqua за мокро почистване
Гъвкавост с ръчни инстр., 4 за дом. любимци и LED
PowerCyclone 12 и цифровият мотор PowerBlade работят заедно, за да генерират голяма скорост на въздушния поток (до 1080 l/min (4) по енергийно ефективен начин. Технологията PowerCyclone 12 е вдъхновена от авиационното инженерство за изключително почистване на прах и замърсявания. Това води до мощно почистване на всякакви подове без изтощаване на батерията.
Светодиодният накрайник TriActive Smart е проектиран с тройно действие, за да почиства до 99,9% (5) от праха и замърсяванията с един ход върху различни видове подове. Автоматичната настройка регулира силата на засмукване в зависимост от вида на пода и ви позволява да персонализирате яркостта на светодиодните светлини, така че да можете да видите и най-малката прашинка. По ваше желание можете също да избирате от 3 различни режима на скорост, които контролирате изцяло. Накрайникът почиства до 0 mm в близост до ръбовете и в ъглите.
Достигайте лесно до всяка зона, като конфигурирате прахосмукачката според нуждите си. Без усилие превърнете вертикалната прахосмукачка в ръчна и щракнете върху един от аксесоарите със светодиодния показател. Така можете да видите всяка малка частица прах, докато почиствате. Накрайникът за домашни любимци помага да поддържате дома си чист от фини и дълги косми, като лесно ги отстранява от различни повърхности – включително от дивана или от леглото на домашния любимец. Дългият инструмент за цепнатини помага за достигането на тесни пространства. Комбинираният инструмент тип „2 в 1“ лесно преминава между вариант с мека четка за премахване на праха от деликатни повърхности и вариант с широк инструмент за цепнатини.
Награди
4.7
от 5
44
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
fipero
09/06/2024
България
Перфектна прахосмукачка
Много се радвам на избора, който направих. Лека, мощна без кабел, тиха. Стойката за стена е много удобна за съхранение. Батерията е напълно достатъчна за почистване на апартамент около 100 кв. м. Лед осветлението показва и най-малката прашинка на пода. Наборът от включените приставки в комплекта я свежда до един уред за основно почистване. Добавеният моп е много удобен за гладки повърхности.
Предимства
Тиха, мощна и модерна
Недостатъци
за краткото време, от което я ползваме все още не сме открили недостатъци
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 XC7055/01 Безкабелна прахосмукачка Pet
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 XC7055/01 Безкабелна прахосмукачка Pet
07/06/2024
България
Уникален продукт!
Тази прахосмукачка е всичко от което имате нужда, за да поддържате дома си чист. LED светлините Ви помагат да видите скритата прах, вградената ръчна прахосмукачка Ви позволява да си изчистите масата или по-недостъпни места. Aqua модула е супер за отстраняване на бактериите от пода, след като вече сте събрали прахта. И всичко това само с едно зареждане на батерията.
Предимства
Много удобна, мощна, събира прахта, дезинфекцира пода
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 XC7055/01 Безкабелна прахосмукачка Pet
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 XC7055/01 Безкабелна прахосмукачка Pet
Мама Ураган
07/06/2024
България
Страхотен продукт
Здравейте, за пореден път съм приятно изненадата от уредите на Филипс. Винаги с отлично съотношение качество/ цена. Дълго избирах нова прахосмукачка и се спрях на този модел. Приятно съм изненадана, тиха, удобна и мощна. Перфектният продукт!
Предимства
Тиха, лека, мощна
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 XC7055/01 Безкабелна прахосмукачка Pet
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 XC7055/01 Безкабелна прахосмукачка Pet
¹ Eco (Еко) режим, само ръчна прахосмукачка
³ На твърди подове в турбо режим съгласно IEC.
⁴ На твърди подове в турбо режим.
(4) В режим turbo (турбо)
(5) На твърди подове в turbo (турбо) настройка един ход е едно движение напред и назад
(6) Само ръчно
(7) Режим Turbo (Турбо), само ръчно
(8) Базирано на къща с площ 360 m2 с твърди подове в режим eco (еко).
(9) > 0,5 μm размер на частиците