ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
  • Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²

удължена гаранция

Серия 7000Безкабелна прахосмукачка Pet

XC7055/01

4.7
| (44) Отзиви | 93% препоръчват този продукт

1 награда

Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²
Искате да имате чист под без животински косми в целия дом? Запознайте се с безкабелната прахосмукачка Philips 7000 Pet – вашият най-добър безкабелен спътник. Максимална площ на почистване с минимално използване на батерията (2) благодарение на PowerCyclone 12 за осигуряване на чист дом с едно зареждане (8).
Виж всички предимства

До 80 минути (1), максимална мощност за почистване на дома

Почиства повече прах от всяка друга безкабелна прахосмукачка²

  • Интелигентно проектиран накрайник PrecisionPower

  • + 4 аксесоара

  • Най-дълго време на работа – 80 мин в Eco (1)

  • Включва модул Aqua за мокро почистване

  • Гъвкавост с ръчни инстр., 4 за дом. любимци и LED

PowerCyclone 12: макс. засмукване с най-дългото време на работа (7)

PowerCyclone 12: макс. засмукване с най-дългото време на работа (7)

PowerCyclone 12 и цифровият мотор PowerBlade работят заедно, за да генерират голяма скорост на въздушния поток (до 1080 l/min (4) по енергийно ефективен начин. Технологията PowerCyclone 12 е вдъхновена от авиационното инженерство за изключително почистване на прах и замърсявания. Това води до мощно почистване на всякакви подове без изтощаване на батерията.

Светодиодният накрайник TriActive Smart разпознава типа на пода и се адаптира

Светодиодният накрайник TriActive Smart разпознава типа на пода и се адаптира

Светодиодният накрайник TriActive Smart е проектиран с тройно действие, за да почиства до 99,9% (5) от праха и замърсяванията с един ход върху различни видове подове. Автоматичната настройка регулира силата на засмукване в зависимост от вида на пода и ви позволява да персонализирате яркостта на светодиодните светлини, така че да можете да видите и най-малката прашинка. По ваше желание можете също да избирате от 3 различни режима на скорост, които контролирате изцяло. Накрайникът почиства до 0 mm в близост до ръбовете и в ъглите.

Макс. гъвкавост благодарение на ръчн. аксесоар, аксес. със светодиоди и аксес. за дом. любимци

Макс. гъвкавост благодарение на ръчн. аксесоар, аксес. със светодиоди и аксес. за дом. любимци

Достигайте лесно до всяка зона, като конфигурирате прахосмукачката според нуждите си. Без усилие превърнете вертикалната прахосмукачка в ръчна и щракнете върху един от аксесоарите със светодиодния показател. Така можете да видите всяка малка частица прах, докато почиствате. Накрайникът за домашни любимци помага да поддържате дома си чист от фини и дълги косми, като лесно ги отстранява от различни повърхности – включително от дивана или от леглото на домашния любимец. Дългият инструмент за цепнатини помага за достигането на тесни пространства. Комбинираният инструмент тип „2 в 1“ лесно преминава между вариант с мека четка за премахване на праха от деликатни повърхности и вариант с широк инструмент за цепнатини.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Награди

  • Award image VRS_DA_AW00001000

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.7

от 5

44

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

3

09/06/2024

България

България

Перфектна прахосмукачка

Много се радвам на избора, който направих. Лека, мощна без кабел, тиха. Стойката за стена е много удобна за съхранение. Батерията е напълно достатъчна за почистване на апартамент около 100 кв. м. Лед осветлението показва и най-малката прашинка на пода. Наборът от включените приставки в комплекта я свежда до един уред за основно почистване. Добавеният моп е много удобен за гладки повърхности.

Предимства

Тиха, мощна и модерна

Недостатъци

за краткото време, от което я ползваме все още не сме открили недостатъци

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 XC7055/01 Безкабелна прахосмукачка Pet

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 XC7055/01 Безкабелна прахосмукачка Pet

07/06/2024

България

България

Уникален продукт!

Тази прахосмукачка е всичко от което имате нужда, за да поддържате дома си чист. LED светлините Ви помагат да видите скритата прах, вградената ръчна прахосмукачка Ви позволява да си изчистите масата или по-недостъпни места. Aqua модула е супер за отстраняване на бактериите от пода, след като вече сте събрали прахта. И всичко това само с едно зареждане на батерията.

Предимства

Много удобна, мощна, събира прахта, дезинфекцира пода

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 XC7055/01 Безкабелна прахосмукачка Pet

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 XC7055/01 Безкабелна прахосмукачка Pet

07/06/2024

България

България

Страхотен продукт

Здравейте, за пореден път съм приятно изненадата от уредите на Филипс. Винаги с отлично съотношение качество/ цена. Дълго избирах нова прахосмукачка и се спрях на този модел. Приятно съм изненадана, тиха, удобна и мощна. Перфектният продукт!

Предимства

Тиха, лека, мощна

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 XC7055/01 Безкабелна прахосмукачка Pet

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 XC7055/01 Безкабелна прахосмукачка Pet

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. ¹ Eco (Еко) режим, само ръчна прахосмукачка

      2. ³ На твърди подове в турбо режим съгласно IEC.

      3. ⁴ На твърди подове в турбо режим.

      4. (4) В режим turbo (турбо)

      5. (5) На твърди подове в turbo (турбо) настройка един ход е едно движение напред и назад

      6. (6) Само ръчно

      7. (7) Режим Turbo (Турбо), само ръчно

      8. (8) Базирано на къща с площ 360 m2 с твърди подове в режим eco (еко).

      9. (9) > 0,5 μm размер на частиците