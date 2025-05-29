TAZ2000B/10
CD плейър с множество източници
CD, FM радио, USB
Bluetooth® 6.0, аудио вход
Вградена дръжка за носене
Независимо дали откривате радостта от физическите компактдискове за първи или пореден път, този CD плейър с горно зареждане е чудесен избор за слушане на любимата ви музика. Може да чете всякакъв вид CD формат, а дръжката за носене го прави лесен за пренасяне. Просто включете в електрически контакт или поставете шест батерии (тип R14 C) и го вземете с вас навън.
Когато искате да се насладите на музикален източник, който съществува отдавна от CD, цифровият FM тунер улеснява намирането на радиопредавания, които да харесате. Можете да настроите до 20 предварително зададени станции за станциите, които слушате често.
Искате да използвате този CD плейър като преносим високоговорител? Bluetooth® връзката ви позволява да предавате поточно звук директно към плейъра от съвместимо смарт устройство, а динамично усилване на басите ще разтърси любимите ви басови линии.
Този продукт има отделение за батерии, но батериите не са включени. Моля, купете отделно.