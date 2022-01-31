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Прекратен продукт

Истински безжични слушалки

TAT8506WT/00

4

| (4) Отзиви

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно

Потопете се в стил

Усетете подходящия нюанс с истински безжични микрокапсули, които звучат толкова добре, колкото изглеждат. Шумопотискане Pro блокира външния шум, така че можете да се потопите в подкасти и списъци за изпълнение. При обаждане навън? Ще ви чуват ясно, дори и да е ветровито.

Виж всички предимства

Потопете се в стил

  • Шумопотискане Pro

  • Понижаване на шума/вятъра

  • Съвършен дизайн

  • Универсално прилягане

Фокусирайте се там, където искате. Шумопотискане Pro

Фокусирайте се там, където искате. Шумопотискане Pro

Фокусирайте се върху звуците, които искате да чуете. Хибридното шумопотискане използва няколко микрофона и усъвършенствана аудио обработка, за да филтрира външния шум. Можете да активирате Awareness Mode, като докоснете микрокапсула, и можете да контролирате намаляването на шума от вятъра чрез приложението Philips Headphones.

Детайлен звук. Богати баси

Детайлен звук. Богати баси

Независимо дали става дума за песен или подкаст, перфектно настроените 13 мм мембрани осигуряват богати баси и вълнуваща яснота. Звукът спира, ако свалите една от микрокапсулите и най-добрият кодек за вашето устройство с IOS или Android се избира автоматично. Ще се наслаждавате на превъзходен звук, независимо от услугата за поточно предаване, която използвате.

Изискан заоблен дизайн. Идеално удобно прилягане

Изискан заоблен дизайн. Идеално удобно прилягане

Заобленият дизайн на тези микрокапсули наистина привлича вниманието и можете да изберете тъмен или светъл цвят, за да подхожда на външния ви вид. Шестте размера на силиконовите накрайници за ушите и допълнителна уплътняваща пяна помагат да се осигури сигурно и удобно прилягане.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

4

Отзиви

4
3
2

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Предимства

Design

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

28/10/2023

Polska

Polska

Потвърден купувач

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Предимства

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Дата на използване 2022-09-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Дата на използване 2022-09-28

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Предимства

Super dźwięk i super jakość

Недостатъци

Brak

Този отзив е направен за TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Дата на използване 2022-05-26

Този отзив е направен за TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Дата на използване 2022-05-26

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