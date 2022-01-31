Прекратен продукт
TAT8506BK/00
Шумопотискане Pro
Понижаване на шума/вятъра
Съвършен дизайн
Универсално прилягане
Фокусирайте се върху звуците, които искате да чуете. Хибридното шумопотискане използва няколко микрофона и усъвършенствана аудио обработка, за да филтрира външния шум. Можете да активирате Awareness Mode, като докоснете микрокапсула, и можете да контролирате намаляването на шума от вятъра чрез приложението Philips Headphones.
Независимо дали става дума за песен или подкаст, перфектно настроените 13 мм мембрани осигуряват богати баси и вълнуваща яснота. Звукът спира, ако свалите една от микрокапсулите и най-добрият кодек за вашето устройство с IOS или Android се избира автоматично. Ще се наслаждавате на превъзходен звук, независимо от услугата за поточно предаване, която използвате.
Заобленият дизайн на тези микрокапсули наистина привлича вниманието и можете да изберете тъмен или светъл цвят, за да подхожда на външния ви вид. Шестте размера на силиконовите накрайници за ушите и допълнителна уплътняваща пяна помагат да се осигури сигурно и удобно прилягане.
Награди
4.0
от 5
4
Отзиви
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlične ANC slušalke
Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.
Предимства
Design
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Audiofil34
28/10/2023
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Świetne słuchawki, godne polecenia.
Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Предимства
Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.
Недостатъци
Brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
AndFil
26/06/2023
Polska
Super i bardzo polecam
Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam
Предимства
Super dźwięk i super jakość
Недостатъци
Brak
Този отзив е направен за TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Този отзив е направен за TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless