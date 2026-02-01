2 x 2 микрофона за кристалноясни гласови повиквания

Тези слушалки разполагат с алгоритъм за премахване на шума с два микрофона, за да ви осигури фантастична яснота на разговорите. Два микрофона, образуващи звукови лъчи, във всяка капсула намаляват шума от околната среда, така че можете да се чувате отчетливо. Общувайте ясно всеки път!