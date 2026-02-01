Прекратен продукт
TAT4507SL/00
Не пропускайте и такт.
Тези истински безжични слушалки с 10 мм мембрани и хибридно активно шумопотискане ви позволяват да чувате звука, който е от значение. С дизайн на хокеен стик, IPX4 устойчивост на пръски и пот и джобен калъф за зареждане за 24 часа време за възпроизвеждане.
Хибридно активно шумопотискане
2 x 2 микрофона за гласови повиквания
Калъф за зареждане с джобен размер
IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване
Тези слушалки са оборудвани с хибридно активно шумопотискане, което филтрира шума, който не искате да чувате. Чрез режима Awareness Mode можете да включите звука на околния свят, когато имате нужда. Идеалният начин да се насладите на любимите си звуци!
Тези слушалки разполагат с алгоритъм за премахване на шума с два микрофона, за да ви осигури фантастична яснота на разговорите. Два микрофона, образуващи звукови лъчи, във всяка капсула намаляват шума от околната среда, така че можете да се чувате отчетливо. Общувайте ясно всеки път!
Тези удобни микрокапсули прилягат сигурно в ушните ви канали, създавайки идеално уплътнение, което намалява външния шум. Чуйте всеки ритъм и дума! Насладете се на истински комфорт с три размера меки, взаимозаменяеми силиконови накрайници за уши.
Отзиви
Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.