ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Богат звук, където и да отидете
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Богат звук, където и да отидете
  • Богат звук, където и да отидете
  • Богат звук, където и да отидете
  • Богат звук, където и да отидете
  • Богат звук, където и да отидете
  • Богат звук, където и да отидете
  • Богат звук, където и да отидете
  • Богат звук, където и да отидете
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Богат звук, където и да отидете
  • Богат звук, където и да отидете
  • Богат звук, където и да отидете
  • Богат звук, където и да отидете
  • Богат звук, където и да отидете
  • Богат звук, където и да отидете
  • Богат звук, където и да отидете

Прекратен продукт

Истински безжични слушалки

TAT3217WT/00

3
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
Богат звук, където и да отидете
Наслаждавайте се на богат звук за вашата музика и кристалноясни обаждания с тези истински безжични слушалки. Удобни, надеждни и с калъф за зареждане, който се побира в джоба ви! IPX5 устойчиви на пръски и изпотяване с 26 часа време на възпроизвеждане.
Виж всички предимства

Богат звук, където и да отидете

  • Богат звук

  • Ясно качество на разговора

  • IPX5 водоустойчивост

  • До 26 часа време на възпроизвеждане

Сигурно и удобно прилягане в ухото

Сигурно и удобно прилягане в ухото

Тези микрокапсули с формата на "хокеен стик" пасват в ушните ви канали, като създават уплътнение, което намалява външния шум. Мощните 10 мм мембрани ви позволяват да се наслаждавате на богат, жив звук. Включва три размера меки, взаимозаменяеми силиконови накрайници за уши.

2 вградени ENC микрофона за яснота на разговорите

2 вградени ENC микрофона за яснота на разговорите

ENC използва алгоритъм за премахване на шума с два микрофона, за да ви осигури голяма яснота на разговорите. Два микрофона ефективно намаляват шума от околната среда, така че можете да се чувате отчетливо. Тези истински безжични слушалки ви позволяват да комуникирате ясно всеки път!

Калъф за зареждане с USB-C с джобен размер

Калъф за зареждане с USB-C с джобен размер

Отведете музиката си навсякъде с този калъф за зареждане с джобен размер! Когато са напълно заредени, слушалките ви дават 6 часа време на възпроизвеждане, а напълно зареден калъф добавя още 20 часа. Заредете слушалките набързо за 15 минути и получете допълнителен час!

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

3.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2

30/12/2023

Polska

Polska

TAT3217WT

Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.

Предимства

Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria

Недостатъци

BRAK

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Just buy JBL instead

I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.

Този отзив е направен за TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Този отзив е направен за TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!