Прекратен продукт
TAT3217WT/00
Богат звук
Ясно качество на разговора
IPX5 водоустойчивост
До 26 часа време на възпроизвеждане
Тези микрокапсули с формата на "хокеен стик" пасват в ушните ви канали, като създават уплътнение, което намалява външния шум. Мощните 10 мм мембрани ви позволяват да се наслаждавате на богат, жив звук. Включва три размера меки, взаимозаменяеми силиконови накрайници за уши.
ENC използва алгоритъм за премахване на шума с два микрофона, за да ви осигури голяма яснота на разговорите. Два микрофона ефективно намаляват шума от околната среда, така че можете да се чувате отчетливо. Тези истински безжични слушалки ви позволяват да комуникирате ясно всеки път!
Отведете музиката си навсякъде с този калъф за зареждане с джобен размер! Когато са напълно заредени, слушалките ви дават 6 часа време на възпроизвеждане, а напълно зареден калъф добавя още 20 часа. Заредете слушалките набързо за 15 минути и получете допълнителен час!
3.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
FFX1
30/12/2023
Polska
TAT3217WT
Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.
Предимства
Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria
Недостатъци
BRAK
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dexter822
05/09/2025
Hrvatska
Just buy JBL instead
I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.
Този отзив е направен за TAT3217BK Potpuno bežične slušalice
Този отзив е направен за TAT3217BK Potpuno bežične slušalice