Прекратен продукт
TAT2206GR/00
Микрокапсули с прилягане в ушите
Изключително малък калъф за зареждане
IPX4 защита от вода
До 18 часа време на възпроизвеждане
С IPX4 рейтинг и мощни 6 мм мембрани тези слушалки ви позволяват да се наслаждавате на страхотен звук във всякакво време. Напълно устойчиви на пръски, те ще се справят с изпотяване и няма нужда да се притеснявате, ако ви хване дъжда.
Пътувайте с множество зарядни в джоба си. Получавате до 6 часа време на възпроизвеждане от едно зареждане, плюс допълнителни 12 часа от напълно зареден калъф. Едно кратко 15-минутно зареждане в калъфа ви предоставя един час време на възпроизвеждане. Едно пълно зареждане на калъфа отнема 2 часа през USB-C.
Получавате истински комфорт благодарение на меките, сменяеми силиконови накрайници за ухо. Накрайниците за ухо на всяка микрокапсула прилягат сигурно в ушния канал, създавайки перфектно уплътнение, което намалява външния шум. Формата на "хокеен стик" поддържа всяка микрокапсула сигурно прилегнала.
2.8
от 5
44
Отзиви
MALINOVA
11/02/2022
България
Потвърден купувач
Слушалките са отлични
Харесват ми продуктите на Филипс, и тези безжични слушалки са едни от тях.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT2206BK Истински безжични слушалки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT2206BK Истински безжични слушалки
тапончо
27/01/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен продукт!
След пробването на продукта,останах много доволен!
Предимства
чудесен звук издръжливост на батерията и качество на материалите
Недостатъци
за момента няма такива
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT2206WT Истински безжични слушалки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT2206WT Истински безжични слушалки
Злати
05/10/2021
България
Продуктът работи чудесно.
Винаги съм бил доволен от предлаганите продукти на Phillips!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT2206WT Истински безжични слушалки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT2206WT Истински безжични слушалки