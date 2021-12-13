Прекратен продукт
TAT2205BL/00
6 мм мембрани/затворен гръб
Bluetooth®
Малкият калъф за зареждане не може да бъде по-удобен, а тези истински безжични слушалки са устойчиви на пръски от всяка посока. Те нямат против малко пот и няма нужда да се тревожите, ако дъждът ви хване навън.
Пътувайте с множество зарядни в джоба си. Получавате до 4 часа време на възпроизвеждане от едно зареждане, плюс допълнителни 8 часа от напълно зареден калъф. Едно кратко 15-минутно зареждане в калъфа ви предоставя един час време на възпроизвеждане. Едно пълно зареждане на калъфа отнема 2 часа през USB-C.
Ще се насладите на страхотен звук от неодимовите 6 мм мембрани и можете да слушате в истински комфорт, благодарение на прилягащия, лек дизайн. Меки, сменяеми накрайници за ухо ви помагат да се насладите на удобно прилягане в ушите.
2.9
от 5
19
Отзиви
Галина К.
13/12/2021
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Philips 2000 TAT2205WT 6-мм
TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Pavlovalilja
29/10/2021
Україна
За хорошу ціни хороші навушники
Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду
Предимства
Ідеальні і стильні навушники
Недостатъци
Немає
Този отзив е направен за 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші
Този отзив е направен за 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Izjemna nadgradnja
Te slušalke so nadomestile starejši model, tokrat namesto bele v črni barvi, baterije zdrži dlje, nosijo se bolje, in predvsem zvok je močnejši in čistejši. Polnilna škatla je bistveno manjša od predhodnih zato dosti lepše sede v žep
Предимства
zvok, udobnost, manjša škatla
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke