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Прекратен продукт

2000 seriesИстински безжични слушалки за поставяне в ушите

TAT2205BK/00

2.9
| (19) Отзиви

Наличен в

Бяло
Бяло
Синьо
Синьо
Червено
Червено
Черно
Черно
Винаги готови
Има ли нещо по-полезно от истински безжични слушалки с калъф за зареждане, който се побира в джоба на вталените ви дънки? Тези устойчиви срещу напръскване и пот слушалки за поставяне в ухото ви предоставят страхотен звук и до 12 часа време на възпроизвеждане.
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Винаги готови

  • 6 мм мембрани/затворен гръб

  • Bluetooth®

IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване

Малкият калъф за зареждане не може да бъде по-удобен, а тези истински безжични слушалки са устойчиви на пръски от всяка посока. Те нямат против малко пот и няма нужда да се тревожите, ако дъждът ви хване навън.

Изключително малък калъф за зареждане за до 12 часа време на възпроизвеждане

Пътувайте с множество зарядни в джоба си. Получавате до 4 часа време на възпроизвеждане от едно зареждане, плюс допълнителни 8 часа от напълно зареден калъф. Едно кратко 15-минутно зареждане в калъфа ви предоставя един час време на възпроизвеждане. Едно пълно зареждане на калъфа отнема 2 часа през USB-C.

Сигурно и удобно прилягане

Ще се насладите на страхотен звук от неодимовите 6 мм мембрани и можете да слушате в истински комфорт, благодарение на прилягащия, лек дизайн. Меки, сменяеми накрайници за ухо ви помагат да се насладите на удобно прилягане в ушите.

Технически данни

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Отзиви

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2.9

от 5

19

Отзиви

2

13/12/2021

Україна

Україна

Потвърден купувач

Philips 2000 TAT2205WT 6-мм

TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

29/10/2021

Україна

Україна

За хорошу ціни хороші навушники

Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду

Предимства

Ідеальні і стильні навушники

Недостатъци

Немає

Този отзив е направен за 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

Този отзив е направен за 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Izjemna nadgradnja

Te slušalke so nadomestile starejši model, tokrat namesto bele v črni barvi, baterije zdrži dlje, nosijo se bolje, in predvsem zvok je močnejši in čistejši. Polnilna škatla je bistveno manjša od predhodnih zato dosti lepše sede v žep

Предимства

zvok, udobnost, manjša škatla

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

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