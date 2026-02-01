ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Носете ги целия ден, обикнете комфорта
  • Носете ги целия ден, обикнете комфорта

Истински безжични слушалки

TAT2100WT/00

Наличен в

Бяло
Бяло
Розово
Розово
Светлосин
Светлосин
Черно
Черно
Носете ги целия ден, обикнете комфорта
Изживейте всеки ден с истински безжични слушалки, които са по-леки, по-удобни и с отлично качество на звука. С калъфа за зареждане устройство получавате до 36 часа време за възпроизвеждане, а текстурираните накрайници за уши държат слушалките удобно на място.
Виж всички предимства

Носете ги целия ден, обикнете комфорта

  • Малки микрокапсули. Удобно прилягане

  • Естествен звук. Динамични баси

  • Технология с 4 микрофона

  • Калъф за зареждане с джобен размер

Страхотен звук от ежедневни слушалки, които пасват идеално

Текстурираните накрайници за уши SecureFit ви осигуряват по-леко и по-комфортно прилягане, като същевременно създават добро уплътнение за още по-добър звук. Функции, като Динамични баси, ще ви позволят да се насладите на пълната сила на любимите си песни дори когато слушате тихо.

Многоточкова Bluetooth свързаност и лесно сдвояване

Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържат се и Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

Технология с 4 микрофона. По-ясни разговори, дори на оживени места

Тези слушалки разполагат с четири микрофона, като два от тях, в комбинация с алгоритъм за намаляване на шума с изкуствен интелект, ви осигуряват суперясни разговори. Дори ако се намирате в оживено кафене гласът ви ще се чува ясно и човекът, с когото разговаряте, няма да се разсейва от това, което се случва около вас.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!