TAT2100LB/00
Малки микрокапсули. Удобно прилягане
Естествен звук. Динамични баси
Технология с 4 микрофона
Калъф за зареждане с джобен размер
Текстурираните накрайници за уши SecureFit ви осигуряват по-леко и по-комфортно прилягане, като същевременно създават добро уплътнение за още по-добър звук. Функции, като Динамични баси, ще ви позволят да се насладите на пълната сила на любимите си песни дори когато слушате тихо.
Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържат се и Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.
Тези слушалки разполагат с четири микрофона, като два от тях, в комбинация с алгоритъм за намаляване на шума с изкуствен интелект, ви осигуряват суперясни разговори. Дори ако се намирате в оживено кафене гласът ви ще се чува ясно и човекът, с когото разговаряте, няма да се разсейва от това, което се случва около вас.
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