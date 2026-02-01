IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване

Няма значение какво е времето, защото рейтингът IPX4 означава, че тези слушалки с микрокапсули са устойчиви на пръски, така че нямат нищо против малко дъжд! Носите ги по време на бърза тренировка или в особено горещ ден? Няма да им навреди и малко пот.