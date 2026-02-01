TAT2100BK/00
Малки микрокапсули. Удобно прилягане
Естествен звук. Динамични баси
Технология с 4 микрофона
Калъф за зареждане с джобен размер
Чувствате ли, че на музиката ви липсва нещо? Нашето приложение за съпътстващи устройства разполага с EQ, интуитивен еквалайзер, който ви позволява да настройвате звука и да пробвате различни настройки на еквалайзера с върха на пръстите си. Можете също да използвате приложението, за да активирате Динамични баси, да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фърмуера и още.
В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.
Няма значение какво е времето, защото рейтингът IPX4 означава, че тези слушалки с микрокапсули са устойчиви на пръски, така че нямат нищо против малко дъжд! Носите ги по време на бърза тренировка или в особено горещ ден? Няма да им навреди и малко пот.
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