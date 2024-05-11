TAT1138WT/00
Слушайте ясно звуците
Насладете се на перфектен звук. Тези истински безжични слушалки използват 13 мм мембрани за пищни звуци и силни баси и микрофон с изкуствен интелект за ясни разговори. С устойчивост IPX4 на пръски и пот и калъф за зареждане с джобен размер за 15 часа време за възпроизвеждане.
Ясно качество на разговора
13 мм мембрани за въздействащи баси
Ергономичен дизайн за комфорт
IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване
Чуйте звуците си така, както е замислено да звучат. Тези слушалки използват 13 mm динамични драйвери със специален дизайн, за да ви осигурят невероятно изживяване при слушане. Голямата мощност на драйверите подобрява динамиката и басите, така че никога няма да изпуснете ритъма.
Без значение колко дълъг е денят ви, тези слушалки ще са на разположение. Получавате 5 часа време за възпроизвеждане и допълнителни 10 часа от удобния калъф за зареждане с джобен размер.
Не позволявайте на звуци от света да прекъсват слушането ви. Тези слушалки разполагат с микрофон с изкуствен интелект, който използва усъвършенстван AI алгоритъм, за да филтрира шума, който не искате да чувате, и да гарантира ясно качество на разговора. Чувайте се ясно всеки път.
3.5
от 5
4
Отзиви
demiudg
11/05/2024
Україна
Потвърден купувач
норм
Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.
Предимства
гарний звук, ергономіка, тривалість використання
Недостатъци
відсутність індикації заряду на кейсі.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Дата на използване 2023-04-11
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Дата на използване 2023-04-11
Suco
27/02/2024
Slovensko
Výborné na bežné používanie
Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Дата на използване 2024-01-27
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Дата на използване 2024-01-27
Kojiko
15/04/2026
Україна
Потвърден купувач
Не завжди правильно відключаються і заряджаються
Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку
Този отзив е направен за TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Дата на използване 2025-04-15
Този отзив е направен за TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Дата на използване 2025-04-15
Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.