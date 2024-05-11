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Истински безжични слушалки

TAT1138BL/00

3.5

| (4) Отзиви

Наличен в

Бяло
Бяло
Синьо
Синьо
Черно
Черно

Слушайте ясно звуците

Насладете се на перфектен звук. Тези истински безжични слушалки използват 13 мм мембрани за пищни звуци и силни баси и микрофон с изкуствен интелект за ясни разговори. С устойчивост IPX4 на пръски и пот и калъф за зареждане с джобен размер за 15 часа време за възпроизвеждане.

Виж всички предимства

Слушайте ясно звуците

  • Ясно качество на разговора

  • 13 мм мембрани за въздействащи баси

  • Ергономичен дизайн за комфорт

  • IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

Персонализирани 13 mm драйвери за богат звук и плътен бас

Чуйте звуците си така, както е замислено да звучат. Тези слушалки използват 13 mm динамични драйвери със специален дизайн, за да ви осигурят невероятно изживяване при слушане. Голямата мощност на драйверите подобрява динамиката и басите, така че никога няма да изпуснете ритъма.

Без повече притеснения. До 15 часа време на възпроизвеждане с калъфа

Без значение колко дълъг е денят ви, тези слушалки ще са на разположение. Получавате 5 часа време за възпроизвеждане и допълнителни 10 часа от удобния калъф за зареждане с джобен размер.

Микрофон с изкуствен интелект за ясно качество на разговора

Не позволявайте на звуци от света да прекъсват слушането ви. Тези слушалки разполагат с микрофон с изкуствен интелект, който използва усъвършенстван AI алгоритъм, за да филтрира шума, който не искате да чувате, и да гарантира ясно качество на разговора. Чувайте се ясно всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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3.5

от 5

4

Отзиви

4
3
1

11/05/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

норм

Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.

Предимства

гарний звук, ергономіка, тривалість використання

Недостатъци

відсутність індикації заряду на кейсі.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Дата на използване 2023-04-11

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Дата на използване 2023-04-11

27/02/2024

Slovensko

Slovensko

Výborné na bežné používanie

Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Дата на използване 2024-01-27

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Дата на използване 2024-01-27

15/04/2026

Україна

Україна

Потвърден купувач

Не завжди правильно відключаються і заряджаються

Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку

Този отзив е направен за TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Дата на използване 2025-04-15

Този отзив е направен за TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Дата на използване 2025-04-15

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