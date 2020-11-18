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  • Контролирайте тишината
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  • Контролирайте тишината
  • Контролирайте тишината
  • Контролирайте тишината
  • Контролирайте тишината

Прекратен продукт

Hi-Res аудио безжични слушалки с наушници

TAPH805BK/00

3.7
| (74) Отзиви
Контролирайте тишината
Слушайте музиката, а не дъжда. Можете да контролирате функцията за активно премахване на шума на тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо, за да отговарят на ситуацията, в която сте. С 30 часа време за възпроизвеждане заедно с гъвкаво бързо зареждане ще бъдете готови за цялото пътуване
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Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо с активно премахване на шума

Контролирайте тишината

  • 40 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници върху цялото ухо

30 часа време на възпроизвеждане или разговор (25 часа с включено ANC)

Тези слушалки се справят със задачата при всякакви пътувания. Едно зареждане отнема само 2 часа. Получавате 30 часа време за възпроизвеждане (или време за разговори) с изключено Активно премахване на шума и 25 часа с включено. Двете нива на бързо зареждане – "Скоростно зареждане" и "Бързо зареждане" – ви предоставят допълнителни 2 или 6 часа време за възпроизвеждане.

Активно премахване на шума (ANC). Потопете се в музика

Оставете всичко зад себе си с активно премахване на шума. Изолирайте шума на влака или натоварения офис с едно докосване на бутон. Ако сте някъде навън, можете да слушате любимата си музика, но и да чувате шума на улицата с Awareness Mode.

Гладка, регулируема лента за глава. Меки възглавнички на наушниците

От плейлисти до подкаст, перфектно настроените неодимови акустични мембрани ви предоставят дълбоки баси и ясни средни честоти. Меките възглавнички на наушниците покриват цялото ухо, като създават уплътнение, което пасивно изолира външния шум. Лентата за глава е лека, лесна за регулиране и гладка: няма как слушалките да се заплетат в косата ви.

Технически данни

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Отзиви

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3.7

от 5

74

Отзиви

18/11/2020

Україна

Україна

Перфектна якість

Багато зручних функцій, якість прекрасна, чистий звук

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

11/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Vrlo dobar proizvod

Vrlo dobre slušalice. Zvuk odličan, kvaliteta izrade, udobnost... Nemam niti jednu zamjerku!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlične slusalice

Odlicne slušalice. Lepo stoje na glavi, zvuk je odličan, brzo se pune a traju po nekoliko dana. Ja sam imao sreće da ih kupim na odličnom popustu tako da sam prezadovoljan

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

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