Прекратен продукт
TAPH805BK/00
40 мм мембрани/затворен гръб
С наушници върху цялото ухо
Тези слушалки се справят със задачата при всякакви пътувания. Едно зареждане отнема само 2 часа. Получавате 30 часа време за възпроизвеждане (или време за разговори) с изключено Активно премахване на шума и 25 часа с включено. Двете нива на бързо зареждане – "Скоростно зареждане" и "Бързо зареждане" – ви предоставят допълнителни 2 или 6 часа време за възпроизвеждане.
Оставете всичко зад себе си с активно премахване на шума. Изолирайте шума на влака или натоварения офис с едно докосване на бутон. Ако сте някъде навън, можете да слушате любимата си музика, но и да чувате шума на улицата с Awareness Mode.
От плейлисти до подкаст, перфектно настроените неодимови акустични мембрани ви предоставят дълбоки баси и ясни средни честоти. Меките възглавнички на наушниците покриват цялото ухо, като създават уплътнение, което пасивно изолира външния шум. Лентата за глава е лека, лесна за регулиране и гладка: няма как слушалките да се заплетат в косата ви.
3.7
от 5
74
Отзиви
miro06081982
18/11/2020
Україна
Перфектна якість
Багато зручних функцій, якість прекрасна, чистий звук
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості
11/01/2022
Hrvatska
Vrlo dobar proizvod
Vrlo dobre slušalice. Zvuk odličan, kvaliteta izrade, udobnost... Nemam niti jednu zamjerku!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
Ivan KG
24/03/2020
Hrvatska
Odlične slusalice
Odlicne slušalice. Lepo stoje na glavi, zvuk je odličan, brzo se pune a traju po nekoliko dana. Ja sam imao sreće da ih kupim na odličnom popustu tako da sam prezadovoljan
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
Реалните резултати е възможно да се различават