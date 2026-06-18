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Moving Sound Безжичен високоговорител

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Moving SoundБезжичен високоговорител

TAMS80B/00

Moving Sound Безжичен високоговорител

Наличен в

Жълто
Жълто
Черно
Черно

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Поддържа управление на избрани модели Bluetooth високоговорители Philips, саундбарове, парти високоговорители, микросистеми, CD аудио системи и преносими радиа.

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Приложение Philips Entertainment

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 4.9 MB
  • 18 June 2026

ЕС декларация за съответствие

  • PDF файл, 546.8 kB
  • 18 June 2026

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