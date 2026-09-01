Една преоткрита икона от 80-те

Под емблематичната форма на The Tube се крие 2-лентова стереосистема, която осигурява максимална мощност от 280 W (140 W RMS) и по-широка, по-обгръщаща звукова сцена. Ако партито се премести навън, можете да активирате Moving Sound, за да придадете повече сила на басите и да запазите яснотата на звука на открито.