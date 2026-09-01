TAMS80B/00
The Tube
Смели форми. Ретро цветове. Модерна мощ. The Tube връща към живот една икона от 80-те с по-богат и по-широк стерео звук и безпроблемна свързаност. От домашни музикални сесии до улични партита — усилете звука и оставете музиката да се разпростре.
Впечатляващ звук. Ретро визия
280 W макс. (140 W RMS)
До 24 часа време за възпроизвеждане
Защита от прах и вода IP67
Под емблематичната форма на The Tube се крие 2-лентова стереосистема, която осигурява максимална мощност от 280 W (140 W RMS) и по-широка, по-обгръщаща звукова сцена. Ако партито се премести навън, можете да активирате Moving Sound, за да придадете повече сила на басите и да запазите яснотата на звука на открито.
Двойни 5-инчови мембрани, специални високоговорители за високи честоти и активен кросоувър работят заедно, за да разделят високите и ниските честоти с прецизност. Двойни пасивни излъчвателя задълбочават басите. Резултатът? Истински стерео звук с мощна дълбочина и ясни, чисти детайли.
Bluetooth® 6.0 ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука, а можете да свържете The Tube с две устройства едновременно. Можете също да включите външно устройство в USB-C порта и да слушате музика по този начин.
Отзиви
Словната марка и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Словната марка и логата Auracast™ са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.
Степента на защита IP67 означава, че мембраната на високоговорителя е прахоустойчива и може да бъде потопена за до 30 минути на дълбочина до 1 m.