TAMS60Y/00
Roller
Една икона се преражда. Roller съчетава истински стереозвук и безпроблемна свързаност с неповторимия си стил от 80-те. Той е дързък, звучи мощно и осигурява дълбок, прецизен бас, който удря силно и остава стегнат.
Впечатляващ звук. Ретро визия
120W MAX (60W RMS)
До 24 часа време за възпроизвеждане
Защита IP67 от прах и вода
The Roller може да изглежда като модел от ерата на микстейпите, но е преработен, за да предоставя максимална мощност от 120 W (60 W RMS) и баси, които са по-дълбоки от всякога. Ако сте навън, можете да включите Moving Sound, за да запазите силни баси и ясен звук на открито.
Двойни 3,5-инчови мембрани, специални високоговорители за високи честоти и активен кросоувър работят заедно, за да разделят високите и ниските честоти с прецизност. Двойни пасивни излъчвателя задълбочават басите. Резултатът? Истински стерео звук с мощна дълбочина и ясни, чисти детайли.
Bluetooth® 6.0 ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука, а можете да свържете The Roller с две устройства едновременно. Можете също да включите външно устройство в USB-C порта и да слушате музика по този начин.
Отзиви
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Степента на защита IP67 означава, че мембраната на високоговорителя е прахоустойчива и може да бъде потопена за до 30 минути на дълбочина до 1 m.