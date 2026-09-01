Една преоткрита икона от 80-те

The Roller може да изглежда като модел от ерата на микстейпите, но е преработен, за да предоставя максимална мощност от 120 W (60 W RMS) и баси, които са по-дълбоки от всякога. Ако сте навън, можете да включите Moving Sound, за да запазите силни баси и ясен звук на открито.