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Moving SoundБезжичен високоговорител

TAMS60Y/00

Наличен в

Жълто
Жълто
Черно
Черно

Roller

Една икона се преражда. Roller съчетава истински стереозвук и безпроблемна свързаност с неповторимия си стил от 80-те. Той е дързък, звучи мощно и осигурява дълбок, прецизен бас, който удря силно и остава стегнат.

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Roller

  • Впечатляващ звук. Ретро визия

  • 120W MAX (60W RMS)

  • До 24 часа време за възпроизвеждане

  • Защита IP67 от прах и вода

Една преоткрита икона от 80-те

Една преоткрита икона от 80-те

The Roller може да изглежда като модел от ерата на микстейпите, но е преработен, за да предоставя максимална мощност от 120 W (60 W RMS) и баси, които са по-дълбоки от всякога. Ако сте навън, можете да включите Moving Sound, за да запазите силни баси и ясен звук на открито.

Акустика от ново поколение. Активна 2-лентова стереосистема

Акустика от ново поколение. Активна 2-лентова стереосистема

Двойни 3,5-инчови мембрани, специални високоговорители за високи честоти и активен кросоувър работят заедно, за да разделят високите и ниските честоти с прецизност. Двойни пасивни излъчвателя задълбочават басите. Резултатът? Истински стерео звук с мощна дълбочина и ясни, чисти детайли.

Многоточкова Bluetooth® свързаност и USB аудио

Многоточкова Bluetooth® свързаност и USB аудио

Bluetooth® 6.0 ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука, а можете да свържете The Roller с две устройства едновременно. Можете също да включите външно устройство в USB-C порта и да слушате музика по този начин.

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      1. Словната марка и логотипите Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Словната марка и логотипите Auracast™ са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.

      2. Степента на защита IP67 означава, че мембраната на високоговорителя е прахоустойчива и може да бъде потопена за до 30 минути на дълбочина до 1 m.