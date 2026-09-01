TAMS60B/00
The Roller
Една легенда се възражда. The Roller съчетава истински стерео звук и безпроблемна свързаност с неподражаемия си стил от 80-те години. Тя е дързък, мощен и предлага дълбок, ясно откроени баси, които въздействат силно и остават прецизни.
Впечатляващ звук. Ретро визия
120 W МАКС. (60 W RMS)
До 24 часа време на възпроизвеждане
Прахоустойчивост/водоустойчивост IP67
The Roller може да изглежда като модел от ерата на микстейпите, но е преработен, за да предоставя максимална мощност от 120 W (60 W RMS) и баси, които са по-дълбоки от всякога. Ако сте навън, можете да включите Moving Sound, за да запазите силни баси и ясен звук на открито.
Двойни 3,5-инчови мембрани, специални високоговорители за високи честоти и активен кросоувър работят заедно, за да разделят високите и ниските честоти с прецизност. Двойни пасивни излъчвателя задълбочават басите. Резултатът? Истински стерео звук с мощна дълбочина и ясни, чисти детайли.
Bluetooth® 6.0 ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука, а можете да свържете The Roller с две устройства едновременно. Можете също да включите външно устройство в USB-C порта и да слушате музика по този начин.
Отзиви
Марка и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Марка и логата Auracast™ са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.
Класът IP67 означава, че мембраната на високоговорителя е прахоустойчива и може да бъде потапян до 30 минути на дълбочина до 1 м.