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TAMS3YL/00
The Buds
Цветовете изпъкват. Музиката завладява. Със своя дързък вид и непринудено излъчване The Buds поддържат доброто настроение с топъл, детайлен звук и кръгъл интелигентен калъф за зареждане, който се побира в джоба ви. Вашият ден, вашите плейлисти, вашето темпо.
Впечатляващ звук. Ретро визия
Интелигентен калъф за зареждане
Адаптивно шумопотискане
До 42 часа време за възпроизвеждане
Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата ви среда, за да потиска външния шум, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чувате какво се случва около вас, режимът Awareness пропуска външните звуци. Quick Awareness усилва гласовете, за да можете да разговаряте, без да сваляте слушалките си.
Този интелигентен калъф е много повече от зарядно устройство – той ви позволява да управлявате обажданията, възпроизвеждането, шумопотискането и Auracast™ или да включите звуковия режим Lo-Fi. Той дори може да ви помогне да правите снимки, като задейства дистанционно камерата на свързаното ви устройство. С избираемите анимации на грамофонна плоча, касета и усилвател можете да променяте облика на 1.47" цветния сензорен екран на калъфа.
При изключено шумопотискане получавате 10 часа време за възпроизвеждане с едно пълно зареждане и още 32 часа от интелигентния калъф за зареждане (при включено шумопотискане получавате 7 часа и още 23 от калъфа). За бързо презареждане 15 минути ви осигуряват още 3 часа. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.
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