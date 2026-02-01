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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

нов

Moving SoundНапълно безжични слушалки

TAMS3YL/00

Наличен в

Жълто
Жълто
Черно
Черно

The Buds

Цветовете изпъкват. Музиката завладява. Със своя дързък вид и непринудено излъчване The Buds поддържат доброто настроение с топъл, детайлен звук и кръгъл интелигентен калъф за зареждане, който се побира в джоба ви. Вашият ден, вашите плейлисти, вашето темпо.

Виж всички предимства

The Buds

  • Впечатляващ звук. Ретро визия

  • Интелигентен калъф за зареждане

  • Адаптивно шумопотискане

  • До 42 часа време за възпроизвеждане

Потопете се в музиката с адаптивно шумопотискане

Потопете се в музиката с адаптивно шумопотискане

Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата ви среда, за да потиска външния шум, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чувате какво се случва около вас, режимът Awareness пропуска външните звуци. Quick Awareness усилва гласовете, за да можете да разговаряте, без да сваляте слушалките си.

Останете в ритъм с кръглия интелигентен калъф за зареждане

Останете в ритъм с кръглия интелигентен калъф за зареждане

Този интелигентен калъф е много повече от зарядно устройство – той ви позволява да управлявате обажданията, възпроизвеждането, шумопотискането и Auracast™ или да включите звуковия режим Lo-Fi. Той дори може да ви помогне да правите снимки, като задейства дистанционно камерата на свързаното ви устройство. С избираемите анимации на грамофонна плоча, касета и усилвател можете да променяте облика на 1.47" цветния сензорен екран на калъфа.

Наслаждавайте се по-дълго с до 42 часа време за възпроизвеждане

Наслаждавайте се по-дълго с до 42 часа време за възпроизвеждане

При изключено шумопотискане получавате 10 часа време за възпроизвеждане с едно пълно зареждане и още 32 часа от интелигентния калъф за зареждане (при включено шумопотискане получавате 7 часа и още 23 от калъфа). За бързо презареждане 15 минути ви осигуряват още 3 часа. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.

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