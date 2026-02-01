Останете в ритъм с кръглия интелигентен калъф за зареждане

Този интелигентен калъф е много повече от зарядно устройство – той ви позволява да управлявате обажданията, възпроизвеждането, шумопотискането и Auracast™ или да включите звуковия режим Lo-Fi. Той дори може да ви помогне да правите снимки, като задейства дистанционно камерата на свързаното ви устройство. С избираемите анимации на грамофонна плоча, касета и усилвател можете да променяте облика на 1.47" цветния сензорен екран на калъфа.