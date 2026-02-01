Наслаждавайте се по-дълго с до 42 часа време за възпроизвеждане

При изключено шумопотискане получавате 10 часа време за възпроизвеждане с едно пълно зареждане и още 32 часа от интелигентния калъф за зареждане (при включено шумопотискане получавате 7 часа и още 23 от калъфа). За бързо зареждане 15 минути ви осигуряват още 3 часа. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.