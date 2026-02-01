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TAMS3BK/00
The Buds
Цветовете изпъкват. Музиката завладява. Със своята дръзка визия и непринудено излъчване слушалките Buds поддържат доброто настроение с топъл, детайлен звук и кръгъл интелигентен калъф за зареждане, който се побира в джоба ви. Вашият ден, вашите плейлисти, вашето темпо.
Впечатляващ звук. Ретро визия
Интелигентен калъф за зареждане
Адаптивно шумопотискане
До 42 часа време за възпроизвеждане
Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата ви среда, за да потиска външния шум, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чувате какво се случва около вас, режимът Awareness пропуска външните звуци. Quick Awareness усилва гласовете, за да можете да водите разговор, без да сваляте слушалките си.
Повече от зарядно устройство, този интелигентен калъф ви позволява да управлявате разговорите, възпроизвеждането, шумопотискането и Auracast™ или да включите звуковия режим Lo-Fi. Той дори може да ви помогне да правите снимки, като задейства дистанционно камерата на свързаното ви устройство. Анимациите с грамофонна плоча, касета и усилвател ви позволяват да променяте облика на 1.47" цветен сензорен екран на калъфа.
При изключено шумопотискане получавате 10 часа време за възпроизвеждане с едно пълно зареждане и още 32 часа от интелигентния калъф за зареждане (при включено шумопотискане получавате 7 часа и още 23 от калъфа). За бързо зареждане 15 минути ви осигуряват още 3 часа. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.
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