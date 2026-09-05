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Moving Sound Безжични слушалки върху ушите
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TAMS1YL/00
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Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
За iOS и Android
Приложението Philips Headphones ви позволява да се възползвате напълно от потенциала на вашите слушалки. Можете да получите достъп до всички функции, които ще ви осигурят най-доброто аудио изживяване от мобилното ви устройство.
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