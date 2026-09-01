TAMS1YL/00
Ringo Duo
Изключително леки слушалки с емблематичен дизайн от 80-те и впечатляващ съвременен звук. Можете да ги използвате безжично или с кабел, а включените черни, жълти и оранжеви възглавнички за наушниците подсилват ретро излъчването.
Впечатляващ звук. Ретро визия
Слушайте безжично или с кабел
До 26 часа време за възпроизвеждане
Включен USB-C кабел
Визията казва „превърти назад“. Звукът казва „точно сега“. Със своите специално настроени 40 mm мембрани тези слушалки за поставяне върху ушите ви предлагат топъл звук с плътен бас и ясни вокали. Слушайте безжично или използвайте включения USB-C кабел, за да им се насладите с кабел.
Слушалките Ringo Duo тежат само 80 g, а изключително леката лента за глава се регулира лесно за идеално прилягане. Получавате три комплекта резервни възглавнички за наушниците в черно, жълто и оранжево, за да ги комбинирате без ограничения.
Получавате до 26 часа време за възпроизвеждане с пълно зареждане, което отнема 2 часа чрез USB-C. Ако имате нужда от бързо дозареждане, само 15 минути зареждане на тези слушалки за поставяне върху ушите ще ви осигурят още 6 часа време за възпроизвеждане.
Награди
Отзиви