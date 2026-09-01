Дълъг живот на батерията и бързо зареждане

Получавате до 26 часа време за възпроизвеждане с пълно зареждане, което отнема 2 часа чрез USB-C. Ако имате нужда от бързо дозареждане, само 15 минути зареждане на тези слушалки за поставяне върху ушите ще ви осигурят още 6 часа време за възпроизвеждане.