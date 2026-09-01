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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo

Moving SoundБезжични слушалки върху ушите

TAMS1YL/00

1 награда

Наличен в

Жълто
Жълто
Черно
Черно

Ringo Duo

Изключително леки слушалки с емблематичен дизайн от 80-те и впечатляващ съвременен звук. Можете да ги използвате безжично или с кабел, а включените черни, жълти и оранжеви възглавнички за наушниците подсилват ретро излъчването.

Виж всички предимства

Ringo Duo

  • Впечатляващ звук. Ретро визия

  • Слушайте безжично или с кабел

  • До 26 часа време за възпроизвеждане

  • Включен USB-C кабел

Икона от 80-те, преоткрита

Икона от 80-те, преоткрита

Визията казва „превърти назад“. Звукът казва „точно сега“. Със своите специално настроени 40 mm мембрани тези слушалки за поставяне върху ушите ви предлагат топъл звук с плътен бас и ясни вокали. Слушайте безжично или използвайте включения USB-C кабел, за да им се насладите с кабел.

Изключително леки и с резервни възглавнички за наушниците в ретро цветове

Изключително леки и с резервни възглавнички за наушниците в ретро цветове

Слушалките Ringo Duo тежат само 80 g, а изключително леката лента за глава се регулира лесно за идеално прилягане. Получавате три комплекта резервни възглавнички за наушниците в черно, жълто и оранжево, за да ги комбинирате без ограничения.

Дълъг живот на батерията и бързо зареждане

Дълъг живот на батерията и бързо зареждане

Получавате до 26 часа време за възпроизвеждане с пълно зареждане, което отнема 2 часа чрез USB-C. Ако имате нужда от бързо дозареждане, само 15 минути зареждане на тези слушалки за поставяне върху ушите ще ви осигурят още 6 часа време за възпроизвеждане.

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Награди

  • Award image TPV_PBTAWARD156

Отзиви

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