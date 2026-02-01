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Забавлявайте се със слушалките с наушници, които децата могат да персонализират. Тези слушалки са с ограничена максимална сила на звука до 85 dB и са достатъчно здрави за носене в ученическата чанта. Децата могат да декорират наушниците със стикери или собствени произведения на изкуството!