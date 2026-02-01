Прекратен продукт
TAKH301PK/00
Вършете си работата
Забавлявайте се със слушалките с наушници, които децата могат да персонализират. Тези слушалки са с ограничена максимална сила на звука до 85 dB и са достатъчно здрави за носене в ученическата чанта. Децата могат да декорират наушниците със стикери или собствени произведения на изкуството!
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Меки наушници
Меките наушници и меката възглавничка в лентата за глава предлагат удобство на децата, независимо дали слушат музика, или гледат любимите си потребители на YouTube.
Децата могат да персонализират тези слушалки със стикери или дори най-новото си произведение на изкуството. Прозрачното външно покритие на наушниците се отваря, така че да можете да поставите рисунка вътре. Три комплекта стикери и графични карти се доставят със слушалките.
Специално проектирани за защита на младите уши, тези слушалки имат 32 мм акустични мембрани, чиято сила на звука е ограничена до 85 dB. Можете да се отпуснете, знаейки, че децата ви се наслаждават безопасно на своите мелодии, видеоклипове и игри.
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