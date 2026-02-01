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Прекратен продукт

Слушалки с микрофон

TAKH301PK/00

Наличен в

Розово
Розово
Синьо
Синьо

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Забавлявайте се със слушалките с наушници, които децата могат да персонализират. Тези слушалки са с ограничена максимална сила на звука до 85 dB и са достатъчно здрави за носене в ученическата чанта. Децата могат да декорират наушниците със стикери или собствени произведения на изкуството!

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  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • Меки наушници

Меки, удобни наушници. Перфектни за млади уши

Меките наушници и меката възглавничка в лентата за глава предлагат удобство на децата, независимо дали слушат музика, или гледат любимите си потребители на YouTube.

Наушници с възможност за персонализиране. Използвайте стикери или свое собствено творение

Децата могат да персонализират тези слушалки със стикери или дори най-новото си произведение на изкуството. Прозрачното външно покритие на наушниците се отваря, така че да можете да поставите рисунка вътре. Три комплекта стикери и графични карти се доставят със слушалките.

32 мм акустични мембрани. Чист звук

Специално проектирани за защита на младите уши, тези слушалки имат 32 мм акустични мембрани, чиято сила на звука е ограничена до 85 dB. Можете да се отпуснете, знаейки, че децата ви се наслаждават безопасно на своите мелодии, видеоклипове и игри.

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