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Прекратен продукт

Слушалки с микрофон

TAKH301BL/00

Наличен в

Розово
Розово
Синьо
Синьо

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Забавлявайте се със слушалките с наушници, които децата могат да персонализират. Тези слушалки са с ограничена максимална сила на звука до 85 dB и са достатъчно здрави за носене в ученическата чанта. Децата могат да декорират наушниците със стикери или собствени произведения на изкуството!

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  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • Меки наушници

Меки, удобни наушници. Перфектни за млади уши

Меките наушници и меката възглавничка в лентата за глава предлагат удобство на децата, независимо дали слушат музика, или гледат любимите си потребители на YouTube.

Кабел с дължина 1,2 м, идеален за използване на открито

Идеална дължина на кабела, която ви дава свободата да поставяте вашето аудиоустройство където пожелаете.

Ограничена сила на звука до 85 dB

Можете да се отпуснете, знаейки, че децата ви се наслаждават безопасно на своите мелодии, видеоклипове и игри.

Технически данни

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