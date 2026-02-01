Прекратен продукт
TAKH301BL/00
Вършете си работата
Забавлявайте се със слушалките с наушници, които децата могат да персонализират. Тези слушалки са с ограничена максимална сила на звука до 85 dB и са достатъчно здрави за носене в ученическата чанта. Децата могат да декорират наушниците със стикери или собствени произведения на изкуството!
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Меки наушници
Меките наушници и меката възглавничка в лентата за глава предлагат удобство на децата, независимо дали слушат музика, или гледат любимите си потребители на YouTube.
Идеална дължина на кабела, която ви дава свободата да поставяте вашето аудиоустройство където пожелаете.
Можете да се отпуснете, знаейки, че децата ви се наслаждават безопасно на своите мелодии, видеоклипове и игри.
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