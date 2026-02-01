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Прекратен продукт

Слушалки с микрофон

TAKH101PK/00

Наличен в

Розово
Розово
Синьо
Синьо

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Оставете ги да гледат, слушат или играят със слушалки с наушници, които няма да наранят ушите им. Тези цветни слушалки са удобни и с ограничена максимална сила на звука до 85 dB. Децата спокойно могат да се насладят на времето пред екрана или на любимите си мелодии.

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  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • Меки наушници

32 мм акустични мембрани. Чист звук

Специално проектирани за защита на младите уши, тези слушалки имат 32 мм акустични мембрани, чиято сила на звука е ограничена до 85 dB. Можете да се отпуснете, знаейки, че децата ви се наслаждават безопасно на своите мелодии, видеоклипове и игри.

Лека лента за главата с възглавничка

Лесно дистанционно управление в кабела. Лесно управлявайте музиката и обажданията

1,2 м аудио кабел включва просто дистанционно управление в кабела с вграден микрофон. Децата могат да поставят на пауза музиката или да отговорят на повикване. Всичко това, без да докосват смартфона си.

Технически данни

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