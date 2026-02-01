Да започваме!

Оставете ги да гледат, слушат или играят със слушалки с наушници, които няма да наранят ушите им. Тези цветни слушалки са удобни и с ограничена максимална сила на звука до 85 dB. Децата спокойно могат да се насладят на времето пред екрана или на любимите си мелодии.