Прекратен продукт
TAKH101PK/00
Да започваме!
Оставете ги да гледат, слушат или играят със слушалки с наушници, които няма да наранят ушите им. Тези цветни слушалки са удобни и с ограничена максимална сила на звука до 85 dB. Децата спокойно могат да се насладят на времето пред екрана или на любимите си мелодии.
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Меки наушници
Специално проектирани за защита на младите уши, тези слушалки имат 32 мм акустични мембрани, чиято сила на звука е ограничена до 85 dB. Можете да се отпуснете, знаейки, че децата ви се наслаждават безопасно на своите мелодии, видеоклипове и игри.
1,2 м аудио кабел включва просто дистанционно управление в кабела с вграден микрофон. Децата могат да поставят на пауза музиката или да отговорят на повикване. Всичко това, без да докосват смартфона си.
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