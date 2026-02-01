Прекратен продукт
TAKH101BL/00
Да започваме!
Оставете ги да гледат, слушат или играят със слушалки с наушници, които няма да наранят ушите им. Тези цветни слушалки са удобни и с ограничена максимална сила на звука до 85 dB. Децата спокойно могат да се насладят на времето пред екрана или на любимите си мелодии.
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Меки наушници
Идеална дължина на кабела, която ви дава свободата да поставяте вашето аудиоустройство където пожелаете.
Специално проектирани за защита на младите уши, тези слушалки имат 32 мм акустични мембрани, чиято сила на звука е ограничена до 85 dB. Можете да се отпуснете, знаейки, че децата ви се наслаждават безопасно на своите мелодии, видеоклипове и игри.
Меките наушници и меката възглавничка в лентата за глава предлагат удобство на децата, независимо дали слушат музика, или гледат любимите си потребители на YouTube.
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